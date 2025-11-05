ETV Bharat / state

वेतन बढ़ोत्तरी की मांग, कल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ करेगा हड़ताल

रायपुर: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ की ओर से वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर एक दिवसीय जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा. ये प्रदर्शन कल यानी गुरुवार को होगा. इस दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर बलौदा बाजार धमतरी महासमुंद गरियाबंद सारंगढ़ भिलाईगढ़ के लगभग 73 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बंद रहेंगे. बैंक बंद होने से किसानों को भटकना पड़ सकता है. जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि को लेकर क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन चल रहा है.



जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ करेगा हड़ताल: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल साहू ने बताया कि "6 नवंबर को वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल किया जाएगा. जिसके कारण 73 बैंकों में ताला बंद रहेगा. इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा क्योंकि किसानों का काम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से ही होता है. इसके पहले भी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ शासन प्रशासन को अवगत करा चुका है. बावजूद इसके उनकी मांगों पर अब तक अमल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है."





बंद की वजह से किसानों और लोगों को भटकना पड़ सकता है. हमारी मजबूरी है कि हमें अपनी मांगों से समर्थन में हड़ताल करना पड़ रहा है. हमने कई बार अपनी वाजिब मांगों को अफसरों के सामने रखा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. हड़ताल में कुल 73 बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे: मोहनलाल साहू, प्रदेश अध्यक्ष, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ





कल बंद रहेंगे बैंक: जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ का कहना है, गुरुवार को 73 बैंक बंद रहेंगे, जिसके लिए उन्होंने सहकारिता विभाग पंजीयन कार्यालय को जिम्मेदार बताया और कहा की हमारी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है. हमने सरकार से वेतन वृद्धि की मांग की थी और पूरी नहीं करने पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर गुहार लगाया था. इसके बाद एकल पीठ और युगल पीठ में कर्मचारियों की जीत हुई. स्पष्टीकरण याचिका में भी जवाब तलब किया गया. 5 वर्षों का वेतन एरियर्स की राशि देने का आदेश हुआ. बावजूद इसके जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी संघ को वेतन का लाभ नहीं मिल रहा है.