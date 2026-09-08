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जिला सहकारी बैंक चुनाव, भाजपा ने गढ़वाल में किया क्लीन स्वीप, अब कुमांऊ पर नजरें

देहरादून: उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गढ़वाल मंडल में सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है. गढ़वाल मंडल के छह जिलों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन को पार्टी ने सहकारिता क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया है. सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सहकारिता चुनाव में आम लोगों ने भाजपा की नीतियों पर भरोसा जताया है.

गढ़वाल मंडल के अंतर्गत देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. देहरादून में मंजीत रावत, चमोली में गजेंद्र सिंह रावत, उत्तरकाशी में शारदा राणा, पौड़ी गढ़वाल में पंकज रावत, टिहरी गढ़वाल में सुभाष चंद्र रमोला और हरिद्वार में विजेंद्र चौधरी अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुने गए हैं.इन सभी छह जिला सहकारी बैंकों में उपाध्यक्ष पद पर भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने निर्विरोध जीत दर्ज की है. इसके साथ ही निदेशक पदों पर भी कई प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. भाजपा ने इसे सहकारिता क्षेत्र में संगठनात्मक समन्वय और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच आपसी सहमति का परिणाम बताया है.

मंजीत रावत जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष देहरादून (ETV Bharat)

पहली बार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण: उत्तराखंड में इस बार सहकारिता चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पहली बार 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है. इसी व्यवस्था के तहत प्रदेश के कुल 10 जिला सहकारी बैंकों में से उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. इन तीनों जिलों में अध्यक्ष पद पर महिला प्रतिनिधि निर्वाचित होंगी. सहकारिता चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किए जाने को महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. जिला सहकारी बैंकों के चुनाव में 33 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ सहकारिता संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया है.