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देवरिया में टोल फ्री नंबर जारी: वोटर लिस्ट में नाम समेत एक फोन कॉल पर मिलेंगी ये अहम जानकारियां

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

देवरिया: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले देवरिया जिला प्रशासन ने मतदाताओं की मदद के लिए बेहद शानदार पहल की है. अब जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें नाम जुड़वाना है या फिर उसमें कोई बदलाव कराना है, तो उन्हें बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि एक फोन कॉल के जरिए उन्हें समस्या का समाधान मिल जाएगा.

दरअसल, जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला संपर्क केंद्र शुरुआत की है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है. इस नंबर पर कॉल करके कोई भी मतदाता घर बैठे चुनाव से जुड़ी हर जानकारी पा सकता है.