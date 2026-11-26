देवरिया में टोल फ्री नंबर जारी: वोटर लिस्ट में नाम समेत एक फोन कॉल पर मिलेंगी ये अहम जानकारियां
चुनाव संबंधी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 का उपयोग करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:31 PM IST
देवरिया: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले देवरिया जिला प्रशासन ने मतदाताओं की मदद के लिए बेहद शानदार पहल की है. अब जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें नाम जुड़वाना है या फिर उसमें कोई बदलाव कराना है, तो उन्हें बार-बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि एक फोन कॉल के जरिए उन्हें समस्या का समाधान मिल जाएगा.
दरअसल, जिला प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए जिला संपर्क केंद्र शुरुआत की है, जिसका टोल फ्री नंबर 1950 है. इस नंबर पर कॉल करके कोई भी मतदाता घर बैठे चुनाव से जुड़ी हर जानकारी पा सकता है.
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि संपर्क केंद्र के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की स्थिति, मतदाता पहचान पत्र, मतदान केंद्र, मतदान प्रक्रिया सहित चुनाव से जुड़ी सभी जानकारियां मिलेंगी. इसके साथ ही चुनाव से जुड़ी शिकायतें और समस्याएं भी दर्ज कराई जा सकेंगी.
जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि संपर्क केंद्र पर आने वाली हर शिकायत और सूचना का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण किया जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारु रूप से संपन्न हो सके.
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि चुनाव संबंधी किसी भी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 का उपयोग करें.
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