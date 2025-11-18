ETV Bharat / state

बीमा कंपनी ने खारिज किया था क्लेम राशि का दावा, उपभोक्ता मंच ने ठोका 15 लाख का जुर्माना

झालावाड़ में जिला उपभोक्ता मंच ने एक शिकायत पर बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 18, 2025 at 10:36 AM IST

झालावाड़ : जिला उपभोक्ता मंच ने क्लेम राशि का दावा खारिज किए जाने के मामले में परिवादिया की ओर से की गई शिकायत के बाद इंश्योरेंस कंपनी पर करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. यही नहीं मंच ने इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि परिवादिया को 45 दिनों के भीतर देने को कहा है. समय पर राशि का भुगतान न किए जाने पर कंपनी को 9% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान देने को भी कहा है. इसके अलावा परिवादिया को मानसिक संताप के रूप में 25,000 रुपए व परिवाद खर्च 5,000 रुपए अदायगी करने के आदेश जारी किए हैं.

जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा ने बताया कि परिवादिया पवित्रा बाई ने जिला उपभोक्ता मंच को परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति सोदानलाल बाइक से ढाबलाभोज से पिड़ावा जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में बिजली का एक तार गिरकर सड़क पर पड़ा हुआ था. जैसे ही बाइक सड़क से गुजरी तो तार उनकी बाइक में लिपट गया ऐसे में बैलेंस बिगड़ने के कारण वह सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में ग्रामीणों ने उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

परिवादिया ने बताया कि उसके पति सोदानलाल की ओर से जनरल इंश्योरेंस कंपनी में बीमा करवाया गया था. ऐसे में मृतक सोदानलाल के परिजन दुर्घटना में उसकी मृत्यु होने के बाद 15 लाख रुपए की बीमा राशि पाने के हकदार थे. परिवादिया पवित्रा बाई ने सभी दस्तावेजों को इकट्ठा कर इंश्योरेंस कंपनी पर बीमा क्लेम राशि दिए जाने का दावा पेश किया था. इस दौरान जनरल इंश्योरेंस बीमा कंपनी की ओर से परिवादिया को ऑफिस के कई चक्कर कटवाए गए. उसके दावे को भी पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया.

इन सभी परिस्थितियों से परेशान होकर परिवादिया ने जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दी. इस पर फैसला सुनाते हुए आयोग के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा, सदस्य वीरेन्द्र सिंह रावत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्यों का अवलोकन कर इंश्योरेंस कंपनी को दोषी ठहराते हुए परिवादिया को 45 दिनों के भीतर 15 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं. मानसिक संताप के रूप में 25 हजार और परिवाद खर्च के रूप में 5 हजार रुपए अदा करने के आदेश दिए हैं.

