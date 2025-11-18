ETV Bharat / state

बीमा कंपनी ने खारिज किया था क्लेम राशि का दावा, उपभोक्ता मंच ने ठोका 15 लाख का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़ : जिला उपभोक्ता मंच ने क्लेम राशि का दावा खारिज किए जाने के मामले में परिवादिया की ओर से की गई शिकायत के बाद इंश्योरेंस कंपनी पर करीब 15 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है. यही नहीं मंच ने इंश्योरेंस कंपनी को यह राशि परिवादिया को 45 दिनों के भीतर देने को कहा है. समय पर राशि का भुगतान न किए जाने पर कंपनी को 9% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान देने को भी कहा है. इसके अलावा परिवादिया को मानसिक संताप के रूप में 25,000 रुपए व परिवाद खर्च 5,000 रुपए अदायगी करने के आदेश जारी किए हैं. जिला उपभोक्ता मंच के अध्यक्ष ईश्वरी लाल वर्मा ने बताया कि परिवादिया पवित्रा बाई ने जिला उपभोक्ता मंच को परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति सोदानलाल बाइक से ढाबलाभोज से पिड़ावा जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में बिजली का एक तार गिरकर सड़क पर पड़ा हुआ था. जैसे ही बाइक सड़क से गुजरी तो तार उनकी बाइक में लिपट गया ऐसे में बैलेंस बिगड़ने के कारण वह सड़क पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में ग्रामीणों ने उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पढ़ें. उपभोक्ता आयोग जयपुर का फैसला , ग्राहक को खराब लड्डू बेचने पर हलवाई पर लगाया 11 हजार जुर्माना