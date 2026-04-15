ETV Bharat / state

Maaza बोतल में प्लास्टिक का मामला : कोका कोला कंपनी पर 2 लाख का जुर्माना, परिवादी को 50 हजार रुपए देने के आदेश

आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए परिवादी को कुल 50 हजार रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 11:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर : जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम और सख्त फैसला सुनाया है. दूषित पेय पदार्थ (माजा कोल्ड ड्रिंक) के मामले में आयोग ने अंतरराष्ट्रीय पेय पदार्थ कंपनी कोका-कोला सहित संबंधित पक्षों को दोषी मानते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा कराने के निर्देश दिए हैं.

परिवादी को 50 हजार का मुआवजा देने के आदेश : आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए परिवादी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 40,000 रुपए और परिवाद व्यय के रूप में 10,000 रुपए देने के भी आदेश दिए हैं. अधिवक्ता प्रथमेश आचार्य ने बताया कि ढिब्बा पाड़ा निवासी तुषार पुरोहित ने 16 जुलाई 2025 को शिवम् मार्केटिंग से 810 रुपये में माजा कोल्ड ड्रिंक का एक कैरेट खरीदा था. जब कैरेट की एक सीलबंद बोतल खोली गई, तो उसमें प्लास्टिक पॉलिथीन का बड़ा टुकड़ा पाया गया, जिससे पेय पदार्थ पूरी तरह दूषित हो गया था. इससे स्वास्थ्य पर गंभीर खतरे की आशंका जताई गई.

अधिवक्ता प्रथमेश आचार्य (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें. पान मसाला विज्ञापन को लेकर सलमान खान और निर्माता कंपनी को राहत

चार महीने से बोतल में मौजूद था प्लास्टिक : जांच के दौरान सामने आया कि संबंधित बोतल की पैकिंग 16 मार्च 2025 की थी, यानी खरीद से करीब चार महीने पहले से ही प्लास्टिक का टुकड़ा बोतल में मौजूद था. इसके बावजूद यह उत्पाद बाजार में बिकता रहा, जो कंपनी की गुणवत्ता जांच प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है. विक्रेता की ओर से जारी बिल पर 'Goods once sold will not be taken back' जैसी शर्त अंकित थी, जिसके चलते परिवादी को उत्पाद लौटाने में दिक्कत हुई और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ा.

पढ़ें. शीतय पेय के भ्रामक विज्ञापन का मामला: अभिनेता ऋतिक रोशन के एड के प्रसार पर रोक की मांग

आयोग के समक्ष पेश हुई दूषित बोतल : अधिवक्ता प्रथमेश आचार्य ने बताया कि सुनवाई के दौरान परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए. दूषित पेय पदार्थ की बोतल को आयोग के समक्ष पेश किया गया, जिसमें निरीक्षण के दौरान प्लास्टिक का टुकड़ा स्पष्ट रूप से पाया गया. यह साक्ष्य मामले में निर्णायक साबित हुआ. पीठासीन अधिकारी पवन कुमार ओझा (अध्यक्ष) एवं सदस्य रमेश कुमार गोड ने तथ्यों के आधार पर परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया.

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी की ओर से इस तरह की लापरवाही अत्यंत गंभीर है. यह उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ सीधा खिलवाड़ है. आयोग ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है. ऐसे मामलों में कड़े दंड आवश्यक हैं, ताकि भविष्य में कंपनियां गुणवत्ता और सुरक्षा के मानकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनें.

TAGGED:

CONTAMINATED MAAZA BOTTLE
COCA COLA COMPANY FINED
PLASTIC IN MAAZA BOTTLE
MAAZA बोतल में प्लास्टिक
CONSUMER COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.