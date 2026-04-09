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लोन इंश्योरेंस का क्लेम नहीं देने पर बीमा कंपनी पर लगाया हर्जाना

जयपुर: जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 ने लोन को सुरक्षित करने के लिए बीमा लेने और इस दौरान ऋणी की मौत के मामले में बीमा कंपनी नीवा बूपा को आदेश दिए हैं कि वह लोन की बकाया राशि 48.12 लाख एवं 11.46 लाख रुपए बैंक को तीन माह में अदा करे. वहीं आयोग ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह परिवादी से किसी भी प्रकार की पेनल्टी न वसूल करे. इसके साथ ही आयोग ने बीमा कंपनी पर क्लेम नहीं देने पर पचास हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है. आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा तथा सदस्य पूजा मित्तल व नीलम शर्मा ने यह आदेश मिंटू शर्मा की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

परिवादी के अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि परिवादी के पति ने बैंक से अपनी संपत्ति पर 12 लाख रुपए का लोन लिया था. बाद में बेटे के कैंसर के इलाज के लिए रुपए की आवश्यकता होने पर 50 लाख रुपए का अतिरिक्त लोन ले लिया. इस दौरान लोन राशि को सुरक्षित करने के लिए बैंक ने दोनों लोन खातों पर परिवादी का बीमा कर दिया, जिसकी अवधि नवंबर 2021 से नवंबर 2026 तक थी.