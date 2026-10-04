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रिनपास में आउट सोर्सिंग के नाम पर गड़बड़ीः जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग का धरना

रांची: राजधानी के कांके स्थित झारखंड सरकार के मानसिक रोग अस्पताल रिनपास में आज शनिवार से रांची जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के बैनर तले अनिश्चतकालीन धरना शुरू हो गया.

धरना पर बैठे कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रिनपास में आउट सोर्सिंग के नाम पर दलितों के अधिकारों की हकमारी हो रही है. जिन ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को यहां काम दिया जा रहा है वह आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं कर रही है.

रांची जिला अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष महेश कुमार मनीष ने कहा कि संस्थान में 19 वर्षों से स्थायी निदेशक की जगह प्रभारी निदेशक से काम चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिस निदेशक पर बेहद गंभीर आरोप लगे हो, उनको प्रभारी निदेशक रहते यहां व्याप्त भ्र्ष्टाचार पर लगाम लगाना संभव नहीं है. ऐसे में अनुसूचित जाति कांग्रेस की मांग है कि रिनपास में योग्य और स्थायी निदेशक की नियुक्ति की जाए. ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को आउटसोर्सिंग का MoU रद्द हो और उनके द्वारा की गई गड़बड़ियों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए.

महेश कुमार मनीष ने कहा कि रिनपास जैसे महत्वपूर्ण मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेह व्यवस्था सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है. विभाग ने कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विभागीय मंत्री को भी रिनपास की समस्याओं से अवगत कराया है लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूरन अनिश्चितकालीन धरना को मजबूर होना पड़ा है.

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