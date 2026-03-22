अवध क्षेत्र की जिला समितियों का जल्द होगा गठन, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने किया मंथन
बैठक में जिलावार समीक्षा करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रभारियों और पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया गया. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 22, 2026 at 9:58 PM IST
लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने रविवार को पार्टी मुख्यालय पर अवध क्षेत्र की जिला समितियों के गठन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारियों, जिलाध्यक्षों और जिला पर्यवेक्षकों के साथ मंथन किया गया.
उन्होंने जिलावार समीक्षा करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्षों, प्रभारियों और पर्यवेक्षकों से फीडबैक लिया. इस दौरान संगठन में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने और समर्पित, अनुशासित व वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपने पर विशेष जोर दिया गया.
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी संगठनात्मक शक्ति के आधार पर पार्टी लगातार जनसेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रही है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने गरीब कल्याण, सुशासन और विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है.
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करेगी. संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता ही भाजपा की विजय का आधार है.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिला समितियों का गठन संगठनात्मक संतुलन और सहमति के आधार पर कर रही है. इसके लिए पूर्व में प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जिन्होंने स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ नेताओं, पूर्व जिलाध्यक्षों और सक्रिय कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर जिला समितियों के लिए कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की.
पर्यवेक्षकों की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रदेश नेतृत्व के समक्ष रखा गया, जिस पर गहन विचार-विमर्श के बाद जिला समितियों के गठन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. इससे पहले ब्रज, पश्चिम, काशी और कानपुर- बुंदेलखंड क्षेत्र की समितियों के गठन पर विचार-विमर्श हुआ था. रविवार को अवध क्षेत्र की जिला समितियों को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई.
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