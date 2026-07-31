पंचायत-निकाय चुनाव : जिला कलेक्टरों को लॉटरी निकालने के दिए अधिकार, अगस्त के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण तय होने की संभावना
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पहले 309 नगरीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे.
Published : July 31, 2026 at 11:44 AM IST
जयपुर : राजस्थान में सितंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं. राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिले की नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत किया गया है. इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने की संभावना है.
309 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव : प्रदेश में निकाय चुनाव लंबे समय से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर लंबित थे. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य की 309 नगरीय निकायों में सितंबर 2026 में आम चुनाव कराए जाने हैं. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जूईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि पहले सभी जिलों के कलेक्टरों को वार्डों के गठन और पुनर्गठन का कार्य पूरा करने के लिए अधिकृत किया था. अब अगला चरण वार्डों के आरक्षण का है, जिसके लिए ये अधिसूचना जारी की गई है.
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लॉटरी से तय होंगे आरक्षित वार्ड : अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत संबंधित जिला कलेक्टरों को वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत किया गया है. लॉटरी के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण किया जाएगा.
इन वर्गों का होना है आरक्षण तय :-
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- अनारक्षित (सामान्य) वार्ड
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जूईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि इसी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण भी किया जाएगा. प्रत्येक निकाय में संबंधित वर्गों की निर्धारित संख्या के अनुसार आरक्षण लागू होगा और उसी आधार पर लॉटरी निकाली जाएगी.
अगस्त के मध्य तक पूरी हो सकती है प्रक्रिया : हाई कोर्ट में पेश किए गए कार्यक्रम के चलते यह तय माना जा रहा है कि सरकार अगस्त के दूसरे सप्ताह तक सभी नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लेगी. इसके लिए जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. आरक्षण तय होने के बाद ही प्रत्याशी अपने-अपने वार्डों के अनुसार चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे सकेंगे.
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राजस्थान हाईकोर्ट में पेश किया गया प्रस्तावित कार्यक्रम :-
- 17 अगस्त : चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
- 22 अगस्त : अधिसूचना जारी
- 27 अगस्त : नामांकन की अंतिम तिथि
- 29 अगस्त : नामांकन पत्रों की जांच
- 31 अगस्त : नाम वापसी की अंतिम तिथि
- 1 सितंबर : चुनाव चिन्हों का आवंटन
- 6 सितंबर : पहले चरण का मतदान
- 9 सितंबर : दूसरे चरण का मतदान
- 11 सितंबर : मतगणना एवं पार्षदों के परिणाम
वार्ड आरक्षण के बाद तेज होगा चुनावी माहौल : वार्डों का आरक्षण तय होने के साथ ही राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों की गतिविधियां तेज होने की संभावना है. आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद टिकट वितरण, चुनाव प्रचार और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदलेंगे. प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही हैं.
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