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पंचायत-निकाय चुनाव : जिला कलेक्टरों को लॉटरी निकालने के दिए अधिकार, अगस्त के दूसरे सप्ताह तक आरक्षण तय होने की संभावना

जयपुर : राजस्थान में सितंबर 2026 में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं. राज्य सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिले की नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत किया गया है. इसके साथ ही चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण शुरू हो गया है और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाले जाने की संभावना है.

309 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव : प्रदेश में निकाय चुनाव लंबे समय से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर लंबित थे. अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार राज्य की 309 नगरीय निकायों में सितंबर 2026 में आम चुनाव कराए जाने हैं. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जूईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि पहले सभी जिलों के कलेक्टरों को वार्डों के गठन और पुनर्गठन का कार्य पूरा करने के लिए अधिकृत किया था. अब अगला चरण वार्डों के आरक्षण का है, जिसके लिए ये अधिसूचना जारी की गई है.

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लॉटरी से तय होंगे आरक्षित वार्ड : अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के तहत संबंधित जिला कलेक्टरों को वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत किया गया है. लॉटरी के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित वार्डों का निर्धारण किया जाएगा.

इन वर्गों का होना है आरक्षण तय :-