ETV Bharat / state

सर्द रात में कलेक्टर टीना डाबी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, कई परिवादों का मौके पर निस्तारण

टीना डाबी ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी ( ETV Bharat Barmer )