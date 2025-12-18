सर्द रात में कलेक्टर टीना डाबी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, कई परिवादों का मौके पर निस्तारण
बाड़मेर में बुधवार रात को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्या को सुना.
Published : December 18, 2025 at 7:00 AM IST
बाड़मेर : राजस्थान के बाड़मेर जिले में रात्रि चौपाल एक बार फिर ग्रामीणों के लिए राहत की वजह बनी. बुधवार को ठंडी सर्द रात में जिला कलेक्टर टीना डाबी स्वयं जिले की भेडाणा ग्राम पंचायत पहुंचीं और घंटों ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं. सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में ग्रामीण चौपाल में एकत्र हुए, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं को बेझिझक कलेक्टर के सामने रखा. इस दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर ग्रामीणों को त्वरित राहत प्रदान की.
त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए : रात्रि चौपाल के दौरान जिला कलेक्टर टीना डाबी ने हर परिवादी की शिकायत को धैर्यपूर्वक से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के सख्त निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी प्राप्त प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें. जिला स्तरीय अधिकारियों को परिवादियों से व्यक्तिगत संपर्क कर एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए.
मतदाताओं से की अपील : कलेक्टर ने ग्रामीणों को निर्वाचन आयोग के एसआईआर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और 1 जनवरी 2026 को पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की अपील की. चौपाल में बिजली, पानी, अतिक्रमण, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़े विभिन्न परिवाद प्राप्त हुए. जिला कलेक्टर ने इन पर तुरंत संज्ञान लेते हुए उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी और संबंधित विभागों को आगामी सात दिनों में निस्तारण पूरा करने के निर्देश दिए.
जिला कलेक्टर टीना डाबी ने कहा कि समस्त विभागीय अधिकारी प्राप्त होने वाले प्रकरणों का त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें. जिला स्तरीय अधिकारी प्रकरण निस्तारण के लिए विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के साथ परिवादी से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए एवरेज डिस्पोजल टाइम में सुधार करें. इसके साथ ही सभी परिवादियों को की गई कार्रवाई से अवगत कराने और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया. इस दौरान उपखंड अधिकारी केशव मीना सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे.