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जयपुर में मानसून से पहले आएंगे SMS अस्पताल के अच्छे दिन, तय किए एक्शन पॉइंट्स

मानसून से पहले अस्पताल के सीवरेज, ड्रेनेज, एंक्रोचमेंट और मरम्मत को लेकर के एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए.

Collector Sandesh Nayak inspecting the hospital.
अस्पताल का निरीक्षण करते कलेक्टर संदेश नायक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 7:20 PM IST

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जयपुर: मानसून से पहले प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस की व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद तेज हो गई है. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने अस्पताल का निरीक्षण कर साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने गर्मी के मौसम में अस्पताल आने वाले मरीजों और अटेंडर्स को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हवा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मानसून से पहले अस्पताल के सीवरेज, ड्रेनेज, एंक्रोचमेंट और मरम्मत को लेकर के एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए.

मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त : एसएमएस अस्पताल जहां बारिश के दिनों में न सिर्फ अस्पताल परिसर के बाहर बल्कि वार्डों तक में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है. जर्जर इमारत का प्लास्टर कभी भी गिर जाता है. इन समस्याओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शनिवार को जयपुर कलेक्टर एवं निगम कमिश्नर के साथ एसएमएस अस्पताल निरीक्षण पर पहुंचे. यहां अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर मौजूद अतिक्रमण और सीवरेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्पष्ट एक्शन पॉइंट्स तैयार किए जाने की बात कही ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके. उन्होंने बताया कि हर साल बारिश में जलभराव की समस्या को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है. कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में सक्शन पंप भेजा जाएगा. सीवर लाइनों की समय रहते सफाई होगी. ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान पानी अस्पताल परिसर या वार्ड तक न पहुंचे.

कलेक्टर संदेश नायक बोले... (ETV Bharat Jaipur)

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जर्जर इमारतों का होगा निरीक्षण: अस्पताल की जर्जर इमारतों को लेकर भी कलेक्टर ने कहा कि PWD के साथ समन्वय कर टीम तैनात की जाएगी, जो स्थिति का आकलन कर आवश्यक मरम्मत कार्य करेगी. कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि डॉक्टर्स के साथ हुई वार्ता में दवाइयों की उपलब्धता और इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी समस्याओं को भी चिह्नित किया गया है. इन मुद्दों को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा, ताकि जल्द समाधान हो सके. पार्किंग की अव्यवस्था, साफ-सफाई और मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों को भी प्राथमिकता में रखा गया है. इसके लिए जेडीए, नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त बैठक कर समाधान निकाला जाएगा.

SMS hospital waiting for repair
मरम्मत की बाट जोहता एसएमएस अस्पताल (ETV Bharat Jaipur)

नोडल डॉक्टर की जिम्मेदारी तय :उन्होंने बताया कि इतने बड़े अस्पताल में व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर बनाए रखने के लिए एक डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखेंगे और समय-समय पर समस्याओं को उठाएंगे. कुल मिलाकर इस बार मानसून से पहले एसएमएस अस्पताल में व्यवस्थाओं को सुधारने की ठोस तैयारी हो रही है. तय किए गए एक्शन पॉइंट्स समय पर लागू होते हैं, तो मरीजों और अटेंडर्स को बड़ी राहत मिल सकती है.

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