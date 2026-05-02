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जयपुर में मानसून से पहले आएंगे SMS अस्पताल के अच्छे दिन, तय किए एक्शन पॉइंट्स

जयपुर: मानसून से पहले प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस की व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद तेज हो गई है. जिला कलेक्टर संदेश नायक ने अस्पताल का निरीक्षण कर साफ संकेत दिए कि आने वाले दिनों में मरीजों और उनके परिजनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने गर्मी के मौसम में अस्पताल आने वाले मरीजों और अटेंडर्स को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए हवा और पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मानसून से पहले अस्पताल के सीवरेज, ड्रेनेज, एंक्रोचमेंट और मरम्मत को लेकर के एक्शन प्वाइंट्स बनाए गए.

मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त : एसएमएस अस्पताल जहां बारिश के दिनों में न सिर्फ अस्पताल परिसर के बाहर बल्कि वार्डों तक में जल भराव की समस्या देखने को मिलती है. जर्जर इमारत का प्लास्टर कभी भी गिर जाता है. इन समस्याओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से शनिवार को जयपुर कलेक्टर एवं निगम कमिश्नर के साथ एसएमएस अस्पताल निरीक्षण पर पहुंचे. यहां अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर मौजूद अतिक्रमण और सीवरेज की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने स्पष्ट एक्शन पॉइंट्स तैयार किए जाने की बात कही ताकि जल्द समाधान निकाला जा सके. उन्होंने बताया कि हर साल बारिश में जलभराव की समस्या को देखते हुए इस बार पहले से तैयारी की जा रही है. कलेक्टर ने बताया कि अस्पताल में सक्शन पंप भेजा जाएगा. सीवर लाइनों की समय रहते सफाई होगी. ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान पानी अस्पताल परिसर या वार्ड तक न पहुंचे.