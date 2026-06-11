चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 219 अतिक्रमण, 1 होटल-8 रेस्टोरेंट अवैध रूप से बने, बावड़ियों का जल प्रवाह भी रोका
जिला कलेक्टर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए पुरातत्व विभाग को पत्र लिखा है.
Published : June 11, 2026 at 6:49 PM IST
चित्तौड़गढ़: यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल चित्तौड़ दुर्ग पर धड़ल्ले से अतिक्रमण हो रहे हैं. यहां काफी संख्या में व्यावसायिक निर्माण हो गए हैं. एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वे) की ओर से संरक्षित घोषित चित्तौड़गढ़ दुर्ग की प्राचीर के भीतर 219 से ज्यादा अतिक्रमण और अवैध निर्माण चिन्हित किए गए हैं. विभाग की नाक के नीचे ही कुछ सालों में एक रिहायशी होटल समेत 8 पक्के रेस्टोरेंट बन गए. कार्रवाई के नाम पर एएसआई ने अब तक सिर्फ नोटिस देकर औपचारिकता निभाई है.
चित्तौड़गढ़ जिला कलक्टर डॉ. मंजू ने दुर्ग पर अवैध निर्माण को लेकर कहा कि नियमों के अनुसार अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है. वर्ष 2020 के बाद बने करीब 8 पक्के निर्माणों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं. विश्व विरासत दुर्ग के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में पुरातत्व विभाग को डीओ लेटर लिखा गया है. अतिक्रमण हटाकर ही रहेंगे.
एएसआई के संरक्षण सहायक प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि दुर्ग की प्राचीर के भीतर का पूरा क्षेत्र पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है. यहां केंद्र सरकार की अनुमति के बिना निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और अतिक्रमण प्रतिबंधित है. इसके बावजूद 219 से ज्यादा अतिक्रमण और अवैध निर्माण मिले हैं. शर्मा ने बताया कि 200 से अधिक कच्चे अतिक्रमण और मरम्मत कार्य चिन्हित हैं, जबकि होटल, रेस्टोरेंट और हैंडीक्राफ्ट के भवन पक्के अवैध निर्माण में शामिल हैं. सभी अतिक्रमियों को नामजद भी किया जा चुका है.
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बावड़ियों का प्राकृतिक जल प्रवाह भी रोका: अतिक्रमणकारियों ने दुर्ग की विशेषता मानी जाने वाली 84 कुंड और बावड़ियों के प्राकृतिक जल प्रवाह को भी अवरुद्ध कर दिया है. ऊंचे स्थानों से बहकर बावड़ियों में एकत्र होने वाला पानी और प्राकृतिक रूप से छनकर कुंडों में पहुंचने की व्यवस्था कई जगह बंद कर दी गई है. छोटे नाले पाट दिए गए हैं. इससे रतन सिंह महल के तालाब समेत कई तालाबों में पानी की कमी का संकट गहरा सकता है. अतिक्रमण इतने बढ़ गए हैं कि चित्तौड़गढ़ शहर से ही गगनचुंबी होटल साफ दिखने लगे हैं.
केंद्रीय स्तर से होगा ध्वस्तीकरण का आदेश: पुरातत्व विभाग ने एक अवैध निर्माण पर नोटिस भी चस्पा कर चेतावनी दी है कि अतिक्रमण और अवैध निर्माण स्वयं हटाने होंगे. ऐसा न करने पर विभाग अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इन्हें हटाएगा, जिसका खर्चा अतिक्रमी से वसूला जाएगा और 1 लाख रुपए से अधिक जुर्माना भी लगाया जाएगा. एएसआई के संरक्षण सहायक प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि फाइल जोधपुर मुख्यालय और दिल्ली केंद्रीय मुख्यालय भेजी गई है. अनुमोदन के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी.