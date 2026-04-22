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जयपुर में बढ़ती गर्मी : कलेक्टर ने बदला स्कूल टाइम, अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक होंगी क्लास

जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कलेक्टर संदेश नायक ने बढ़ती गर्मी से नौनिहालों को राहत पहुंचाई है. उन्होंने बुधवार को एक आदेश जारी कर कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के स्कूल समय में बदलाव किया है. आदेश के अनुसार 27 अप्रैल से सत्रांत तक कक्षा प्री-प्राइमरी से आठ तक के बच्चों के स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. कलेक्टर का यह आदेश राजकीय और गैर-राजकीय स्कूलों दोनों में लागू होगा. राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है. कई शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है. तेज गर्मी में दिन के समय निकलना मुश्किल हो गया है. बच्चों को स्कूल आने-जाने और दोपहर में घर लौटने में परेशानी हो रही थी, साथ ही स्कूल में पढ़ाई करने में भी दिक्कत आ रही थी.