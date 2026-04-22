जयपुर में बढ़ती गर्मी : कलेक्टर ने बदला स्कूल टाइम, अब सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक होंगी क्लास
नया आदेश आठवीं कक्षा तक के लिए ही है. कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का समय यथावत रहेगा.
Published : April 22, 2026 at 5:06 PM IST
जयपुर: कलेक्टर संदेश नायक ने बढ़ती गर्मी से नौनिहालों को राहत पहुंचाई है. उन्होंने बुधवार को एक आदेश जारी कर कक्षा एक से आठ तक के बच्चों के स्कूल समय में बदलाव किया है. आदेश के अनुसार 27 अप्रैल से सत्रांत तक कक्षा प्री-प्राइमरी से आठ तक के बच्चों के स्कूल का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. कलेक्टर का यह आदेश राजकीय और गैर-राजकीय स्कूलों दोनों में लागू होगा.
राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर में तापमान लगातार बढ़ रहा है. कई शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है. तेज गर्मी में दिन के समय निकलना मुश्किल हो गया है. बच्चों को स्कूल आने-जाने और दोपहर में घर लौटने में परेशानी हो रही थी, साथ ही स्कूल में पढ़ाई करने में भी दिक्कत आ रही थी.
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जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बच्चों की परेशानियों को देखते हुए कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा आठ तक के बच्चों के स्कूल समय में संशोधन किया है. नया समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा. कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का समय यथावत रहेगा. यह आदेश 27 अप्रैल से लागू होगा. स्कूलों के स्टाफ और संचालित अन्य परीक्षाओं का समय भी पहले जैसा ही रहेगा. कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत यह आदेश जारी किया है. इसमें स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि कोई स्कूल इस आदेश की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.