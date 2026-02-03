ETV Bharat / state

चतरा में एसीबी की कार्रवाई, 10 हजार रुपए घूस लेते जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी गिरफ्तार

चतरा: भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी ने चतरा में एक बड़ी कार्रवाई की है. जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राम प्रवेश वर्मा को एसीबी की टीम ने उनके कार्यालय से 10 हजार रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम डॉ वर्मा को अपने साथ हजारीबाग ले गई है. बताया जाता है कि आयुष विभाग में प्रतिस्थापित प्रखंड आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉ प्रिया मंडल से घूस ले रहे थे. इसी बीच एसीबी की टीम ने उन्हें दबोच लिया.

बकाया वेतर के लिए मांगे थे रिश्वत

सूचक डॉ प्रिया मंडल टंडवा प्रखंड में प्रखंड आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं. पिछले चार माह से उनका वेतन बकाया था. जब डॉ प्रिया ने जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी से वेतन भुगतान करने की मांग की तो वे वेतन देने के एवज में उनसे 20 हजार रुपए की मांग कर दी. डॉ प्रिया ने इसकी सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी. जिसमें बताया गया था कि जिला आयुष डॉक्टर वेतन देने के लिए प्रत्येक माह पांच हजार रुपए की मांग कर रहे हैं.

आवेदन के आधार पर एसीबी ने की कार्रवाई

डॉ प्रिया मंडल के आवेदन के आधार पर एसीबी ने कांड संख्या 1/2026 के तहत मामला दर्ज किया. जिसके बाद एक टीम पहले जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंच कर मामले का सत्यापन किया. घूस लेने का मामला सच पाया गया तो एसीबी ने जाल बिछाया. मंगलवार की दोपहर डॉ प्रिया पहले किस्त के रूप में 10 हजार रुपए लेकर कार्यालय पहुंची.