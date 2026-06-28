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चंपावत गैंगरेप केस में न्यायालय का बड़ा फैसला, तीनों दोषियों को 20-20 साल कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय चंपावत ( फोटो- ETV Bharat )

चंपावत: करीब ढाई साल पुराने चंपावत सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है. साथ ही 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल, चंपावत के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने शनिवार यानी 27 जून को बड़ा फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोषियों को 75-75 हजार रुपए का अर्थदंड भी भरना होगा. अगर कोई दोषी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक-एक साल की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी. क्या था मामला? अभियोजन के मुताबिक, यह घटना बीती 7 अक्टूबर 2023 की रात की है. जहां चंपावत के एक गांव में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी. जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप तीन युवकों पर लगा था. जिनके खिलाफ पीड़ित महिला ने पुलिस में नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी. न्याय भवन चंपावत (फोटो- ETV Bharat)