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धौलपुर डीजे कोर्ट का फैसला: मादक पदार्थ तस्कर को 20 साल की जेल और 7 लाख रुपए जुर्माना

धौलपुर: जिला एवं सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक महत्वपूर्ण मामले में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया. जिला अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा दोषी पर 7 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. यह मामला वर्ष 2019 से न्यायालय में विचाराधीन था. फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने सुनाया.

लोक अभियोजक भगवान सिंह नरौलिया ने बताया, 3 जून 2019 को निहालगंज थाना पुलिस ने जगदीश तिराहे पर नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार को रोककर तलाशी ली थी. इस दौरान आरोपी से 700 ग्राम अफीम तथा 26 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया था. जांच तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी नवल किशोर मीणा ने की. अनुसंधान के दौरान आरोपी की पहचान रामकेश पुत्र बच्चू सिंह मीणा निवासी बिजौली, थाना सरमथुरा के रूप में हुई. पुलिस ने सभी साक्ष्य एवं गवाहों के बयान जुटाकर आरोपी रामकेश मीणा के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया था.

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