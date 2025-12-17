29 दिसंबर को राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा
जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं. राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से करनडीह कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी.
Published : December 17, 2025 at 6:31 PM IST
जमशेदपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आ रही हैं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इसी क्रम में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने करनडीह स्थित जाहेर स्थल और सोनारी एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण किया.
जिला प्रशासन द्वारा रूट लाइन का स्थलीय निरीक्षण
जिला प्रशासन ने प्रस्तावित रूट लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस मौके पर उप विकास आयुक्त, सिटी एसपी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, उप नगर आयुक्त जेएनएसी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विद्युत, अग्निशमन एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे. बता दें कि राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से करनडीह स्थित जाहेर स्थान कार्यक्रम स्थल जाएंगी.
प्रोटोकॉल के अनुरूप ही होगी तैनाती
इधर, निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन एवं कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल, सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन को राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप तैनाती, बैरिकेडिंग, रूट लाइन क्लियरेंस, पार्किंग प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
बेहतर समन्वय पर जोर
कार्यक्रम स्थल एवं मार्गों पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. उपायुक्त ने रूट लाइन निरीक्षण के दौरान सड़क की स्थिति, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, आपात सेवाओं की उपलब्धता एवं दूसरे पहलुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं.
राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कार्यक्रम गरिमापूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो: पीयूष पांडेय, वरीय पुलिस अधीक्षक
इधर, आदित्यपुर में आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन प्रस्तावित है. इस वीवीआईपी दौरे की तैयारियों के मद्देनजर प्रशासन ने शहर के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी कमर कस ली है. इसी क्रम में आदित्यपुर की पान दुकान चौक से लेकर एनआईटी मोड़ तक एक व्यापक 'अतिक्रमण हटाओ अभियान' चलाया गया.
इस कार्रवाई के दौरान उपनगर आयुक्त पारुल सिंह, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की और आरआईटी थाना प्रभारी संजीव कुमार सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही. सड़क किनारे अवैध रूप से लगाए गए दुकानों और ठेलों को जेसीबी की मदद से हटाने की कार्रवाई की गई.
ये भी पढ़ें- राष्ट्रपति मुर्मू तमिलनाडु के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर के आध्यात्मिक दौरे पर जाएंगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर सरायकेला प्रशासन अलर्ट, आकाशवाणी चौक से NIT गेट तक हटाया जाएगा अतिक्रमण
राष्ट्रपति मुर्मू भुवनेश्वर में अपने स्कूल जाकर भावुक हुईं, सहपाठियों से मिलीं