29 दिसंबर को राष्ट्रपति का जमशेदपुर दौरा, चप्पे-चप्पे पर कड़ी सुरक्षा

जमशेदपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आ रही हैं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं. इसी क्रम में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने करनडीह स्थित जाहेर स्थल और सोनारी एयरपोर्ट परिसर का निरीक्षण किया.

जिला प्रशासन द्वारा रूट लाइन का स्थलीय निरीक्षण

जिला प्रशासन ने प्रस्तावित रूट लाइन का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस मौके पर उप विकास आयुक्त, सिटी एसपी, अपर उपायुक्त, सिविल सर्जन, डीटीओ, उप नगर आयुक्त जेएनएसी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, विद्युत, अग्निशमन एवं अन्य सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे. बता दें कि राष्ट्रपति सोनारी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से करनडीह स्थित जाहेर स्थान कार्यक्रम स्थल जाएंगी.

प्रोटोकॉल के अनुरूप ही होगी तैनाती

इधर, निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध एवं समन्वित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन एवं कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल, सुरक्षा, सम्मान एवं गरिमा का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. उपायुक्त ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए पुलिस प्रशासन को राष्ट्रपति प्रोटोकॉल के अनुरूप तैनाती, बैरिकेडिंग, रूट लाइन क्लियरेंस, पार्किंग प्रबंधन एवं यातायात नियंत्रण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

