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वाराणसी में सावन की तैयारी में जोर-शोर से जुटा जिला और नगर निगम प्रशासन, कांवड़ियों के लिए चौक-चौबंद इंतजाम

वाराणसी: 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है. हर बार की तरह इस बार भी सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचेंगे. कांवड़ियों और पर्यटकों को इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसकी तैयारी में जिला और नगर निगम प्रशासन जोर-शोर से जुटा है.

विशेष व्यवस्था में जुटा प्रशासन: सावन के महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचते हैं. ऐसे में सावन महीने में वाराणसी में शिवभक्तों को कोई समस्या न हो, इसके लिए चाक-चौबंद इंतजाम हो रहे हैं. कांवड़ियों के लिए सड़कों पर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही हैं. वाटर कूलर और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है. अलग- अलग जगहों पर शिविर बनाए जा रहे हैं.