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वाराणसी में सावन की तैयारी में जोर-शोर से जुटा जिला और नगर निगम प्रशासन, कांवड़ियों के लिए चौक-चौबंद इंतजाम

30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत, काशी विश्वनाथ धाम शिवभक्तों के लिए तैयार!

कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम
कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:46 AM IST

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वाराणसी: 30 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो रही है. हर बार की तरह इस बार भी सावन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी पहुंचेंगे. कांवड़ियों और पर्यटकों को इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसकी तैयारी में जिला और नगर निगम प्रशासन जोर-शोर से जुटा है.

विशेष व्यवस्था में जुटा प्रशासन: सावन के महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु काशी विश्वनाथ धाम पहुंचते हैं. ऐसे में सावन महीने में वाराणसी में शिवभक्तों को कोई समस्या न हो, इसके लिए चाक-चौबंद इंतजाम हो रहे हैं. कांवड़ियों के लिए सड़कों पर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही हैं. वाटर कूलर और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है. अलग- अलग जगहों पर शिविर बनाए जा रहे हैं.

वाराणसी में कैसी है सावन की तैयारी? (Video Credit: ETV Bharat)

जहां-जहां सीवर लाइन चोक ले रखी है, या सीवर को लेकर खुदाई हुई है. उन मार्गों को ठीक किया जा रहा है. सड़कों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था हो उसका ध्यान रखा जा रहा है. कांवड़ियों के लिए शिविर बनाए जा रहे हैं. - संदीप श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी

सिक्योरिटी के टाइट इंतजाम: सावन को लेकर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी खास होगी. हर आने जाने वालों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी. होटल संचालकों को खास निर्देश दिए गए हैं. जिससे की संदिग्धों की पहचान की जा सके.

शिवभक्तों के लिए काशी तैयार
शिवभक्तों के लिए काशी तैयार (Photo Credit: ETV Bharat)


सुरक्षा को लेकर के सादे और कावड़ ड्रेस में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. जो शहर के चप्पे- चप्पे पर पर नजर रखेंगे. किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, वाहन अथवा गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस या डायल-112 को सूचित करें. पुलिस जांच एवं आवश्यक कार्रवाई में पूर्ण सहयोग प्रदान करें.- नरेंद्र, अपर पुलिस उपायुक्त

वाराणसी में देश के अलावा विदेशी पर्यटक भी काफी तादाद में पहुंचते हैं, इसीलिए किसी भी तरह की लापरवाही न हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है.

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