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यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दांव, बदले जाएंगे जिला और शहर अध्यक्ष, नए पदाधिकारियों के नाम फाइनल, जल्द होगी घोषणा

यूपी में बदले जाएंगे जिला और शहर अध्यक्ष. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठन सृजन अभियान में जुटी कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलने का फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के जिलाध्यक्षों के अलावा कई शहरों के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे. इसे लेकर आला कमान के साथ मंथन हो चुका है. एक से दो दिन के अंदर नए जिला और शहर अध्यक्षों की सूची जारी हो जाएगी. जातीय समीकरणों के साथ ही इस बार पद देते समय यह भी खास ख्याल रखा जाएगा कि पदाधिकारी सिर्फ जनता में ही पैठ न रखते हों, बल्कि पार्टी के लिए धन भी खर्च कर सकते हों. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में सीट बंटवारे से ठीक पहले उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूबे में अपने जिला संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है. पार्टी की तरफ से प्रदेशभर में संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है. जिलों में पार्टी के ऑब्जर्वर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां चल रही गतिविधियों की जानकारी भी हासिल की है. पार्टी की तरफ से बड़ी संख्या में अब जिलाध्यक्ष बदलने की तैयारी हो गई है. पदाधिकारी बोले- इस बार सपा से गठबंधन नहीं हो. (Video Credit; ETV Bharat) दो दिन पहले ही कांग्रेस हाई कमान के साथ उत्तर प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बैठक की. जिसके बाद कांग्रेस हाई कमान ने नए जिलाध्यक्षों के नाम पर सहमति भी जता दी है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दो दिन तक लगातार बैठकों के बाद ज्यादातर जिलों के लिए पहचाने और चुने गए जिलाध्यक्षों के नाम को नेतृत्व को सौंप दिया है. इस सूची पर संगठन महासचिव वेणुगोपाल और प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने विस्तृत चर्चा भी की है. इसके बाद इस सूची पर मुहर लगा दी है. इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन के लिहाज से सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू की जाएगी. हालांकि संगठन सृजन अभियान के बाद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यूपी में समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हर बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जबकि असलियत यही है कि कांग्रेस यूपी में भी अब बहुत मजबूत हो गई है.