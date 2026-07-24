हजारीबाग में वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त
हजारीबाग में जिला प्रशासन ने वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 85 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराया.
Published : July 24, 2026 at 5:20 PM IST
हजारीबाग: जिले में इन दिनों प्रशासन सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है. इसी क्रम में सदर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में 85 एकड़ वन भूमि क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है. जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर चहारदीवारी और घर को ध्वस्त कर दिया.
प्रशासन को मिल रही थी अतिक्रमण की खबर
हजारीबाग में जिला प्रशासन का बुलडोजर सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ चला है. वन भूमि में हो रहे अतिक्रमण की सूचना पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चहारदीवारी और घर ध्वस्त कर दिया है. कार्रवाई पर जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से वन भूमि पर अतिक्रमण की सूचना मिल रही थी. उसी सूचना के आलोक में कार्रवाई की गई है.
वन भूमि से हटाया अवैध कब्जा
हजारीबाग जिले के सदर अंचल क्षेत्र के करवे खुर्द गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए खाता संख्या 37, प्लॉट संख्या 316 एवं 317 स्थित कथित वन भूमि से अवैध कब्जा हटाया है. अभियान के दौरान बाउंड्री वॉल और निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त करके जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है.
लगभग 85 एकड़ भूमि जंगल (वन) की श्रेणी में दर्ज है. सूचना मिल रही थी कि यहां अवैध निर्माण कराया जा रहा है. पूर्व में संबंधित लोगों को नोटिस और चेतावनी भी दी गई थी लेकिन निर्माण कार्य जारी रहने पर कार्रवाई की गई: आशुतोष कुमार, सदर अंचल अधिकारी
वहीं मकान निर्माणकर्ता पंकज कुमार ने जिला प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने उक्त जमीन की खरीदारी वैध सेल डीड के माध्यम से की है तथा नियमानुसार रजिस्ट्री भी कराई है. उन्होंने आरोप लगाया कि बिना पूर्व सूचना के निर्माणाधीन मकान और बाउंड्री तोड़ दी गई. उन्होंने इस मामले में डीसी एवं मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की है.
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