ETV Bharat / state

अवैध आरा मिल संचालकों की अब खैर नहीं, जिला प्रशासन कर रही है कार्रवाई

देवघर: जिला में अवैध आरा मिल को लेकर जिला प्रशासन लगातार छापेमारी और गश्ती करती दिख रही है. इसी को लेकर पिछले कई दिनों से देवघर जिला के कई इलाकों में छापेमारी जारी है. जिसमें कई इलाकों के अवैध आरा मिल को बंद करने का निर्देश दिया गया.

देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि अवैध आरा मिल पर रोक लगाने के लिए जिला वन पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही जहां पर अवैध पेड़ कटाई या फिर वातावरण को हानि पहुंचाई जा रही है, वहां पर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई भी की जाती है.

देवघर के जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि पूरे क्षेत्र में फॉरेस्टर की निगरानी में टीम बनाकर जगह-जगह छापेमारी की जा रही है. देवघर के जंगली क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है. यदि कोई भी वन क्षेत्र में अवैध पेड़ की कटाई करें तो तुरंत ही वन विभाग के संबंधित दूरभाष नंबर पर जानकारी साझा करें.

प्रशासन द्वारा जब्त लकड़ी (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि सिर्फ चालीस आरा मिलों को वन विभाग के तरफ से अधिकृत किया गया है. इसके अलावा जितने भी आरा मिल जिले में चल रहे हैं, वो सभी अवैध और गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं. इनें ज्यादातर अवैध आरा मिल सुदूर ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में संचालित हैं, जिसकी सूची स्थानीय और वन मित्रों से ली जा रही है.