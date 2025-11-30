अवैध आरा मिल संचालकों की अब खैर नहीं, जिला प्रशासन कर रही है कार्रवाई
देवघर जिला प्रशासन ने अवैध आरा मिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
Published : November 30, 2025 at 11:59 PM IST
देवघर: जिला में अवैध आरा मिल को लेकर जिला प्रशासन लगातार छापेमारी और गश्ती करती दिख रही है. इसी को लेकर पिछले कई दिनों से देवघर जिला के कई इलाकों में छापेमारी जारी है. जिसमें कई इलाकों के अवैध आरा मिल को बंद करने का निर्देश दिया गया.
देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि अवैध आरा मिल पर रोक लगाने के लिए जिला वन पदाधिकारी को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही जहां पर अवैध पेड़ कटाई या फिर वातावरण को हानि पहुंचाई जा रही है, वहां पर तुरंत ही कानूनी कार्रवाई भी की जाती है.
देवघर के जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि पूरे क्षेत्र में फॉरेस्टर की निगरानी में टीम बनाकर जगह-जगह छापेमारी की जा रही है. देवघर के जंगली क्षेत्रों और खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को भी जानकारी दी जाती है और उन्हें जागरूक किया जाता है. यदि कोई भी वन क्षेत्र में अवैध पेड़ की कटाई करें तो तुरंत ही वन विभाग के संबंधित दूरभाष नंबर पर जानकारी साझा करें.
उन्होंने बताया कि सिर्फ चालीस आरा मिलों को वन विभाग के तरफ से अधिकृत किया गया है. इसके अलावा जितने भी आरा मिल जिले में चल रहे हैं, वो सभी अवैध और गलत तरीके से संचालित हो रहे हैं. इनें ज्यादातर अवैध आरा मिल सुदूर ग्रामीण और जंगली क्षेत्र में संचालित हैं, जिसकी सूची स्थानीय और वन मित्रों से ली जा रही है.
जिला वन पदाधिकारी अभिषेक भूषण ने बताया कि अभी तक जितने भी अवैध आरा मिल की सूचना मिली है. उन सभी जगहों पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि कई बार छापेमारी से पूर्व सूचना मिलने की वजह से आरा मिल के संचालक सचेत होकर बच जाते हैं.
बता दें कि देवघर जिला में अत्यधिक वन क्षेत्र रहने के कारण आरा मिल का कारोबार खूब फल-फूल रहा है. ऐसे में बड़े और घने पेड़ों को काटने का सिलसिला जारी है. वहीं लकड़ी माफियाओं जैसे आरोपियों पर भी कड़ी निगरानी के माध्यम से अवैध लकड़ी और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
इसे भी पढे़ं- पलामू से हरियाणा जा रही लाखों की खैर की लकड़ी जब्त, बिहार के तस्कर समेत तीन गिरफ्तार
इसे भी पढे़ं- कोडरमा में अवैध रूप चल रहा था आरा मिल, वन विभाग ने किया ध्वस्त
इसे भी पढे़ं- शहर में संचालित अवैध आरा मिल को विन विभाग ने किया ध्वस्त, संचालक गिरफ्तार