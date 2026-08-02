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रांची में पहली सोमवारी को लेकर मंदिरों में प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था! पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त

सावन के पहले सोमवार को देखते हुए राजधानी रांची में सभी प्रकार की तैयारियों पूरी हो चुकी है. डीसी ने खुद व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

Pahadi Temple of Ranchi
रांची का पहाड़ी मंदिर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 2:50 PM IST

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रांची: श्रावण मास की पहली सोमवारी को लेकर राजधानी रांची पूरी तरह शिवमय होने जा रही है. लाखों श्रद्धालुओं के जलाभिषेक और दर्शन को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समितियों ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं. रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर, चुटिया स्थित प्राचीन सुरेश्वर धाम, 21 महादेव धाम और अन्य प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुचारु दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

बिना परेशानी के जल चढ़ाने की सुविधा

रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर के पट सोमवार तड़के सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के साथ खुलेंगे. इसके बाद सुबह 4:00 बजे से श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और जलाभिषेक शुरू हो जाएगा. भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के जल चढ़ाने की सुविधा देने के लिए इस बार मुख्य मंदिर के साथ-साथ विश्वनाथ मंदिर और महाकाल मंदिर में भी अरघा सिस्टम लगाया गया है.

शिव मंदिरों में पहली सोमवारी को लेकर तैयारियां पूरी (Etv Bharat)

किया जाएगा बाबा का विशेष श्रृंगार दर्शन

श्रद्धालु इसी व्यवस्था के माध्यम से बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे. शाम को अरघा हटाए जाने के बाद रात 9:00 बजे तक बाबा का विशेष श्रृंगार दर्शन कराया जाएगा. पहली सोमवारी पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं.

संवेदनशील जगहों पर लगातार निगरानी

रांची पुलिस ने पूरे शहर में 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की है जबकि केवल पहाड़ी मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में 125 पुलिस अधिकारी और जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे. मंदिर परिसर, प्रवेश और निकास मार्गों के साथ-साथ संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.

Pahadi Temple of Ranchi
ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर (Etv Bharat)

कांवर पथ और मेन मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

जिला प्रशासन ने नामकुम स्थित स्वर्णरेखा नदी घाट से जल लेकर आने वाले कांवरियों की सुविधा और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है. कांवर पथ और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. वही भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए पहाड़ी मंदिर के आसपास कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर अस्थाई रोक रहेगी और ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था लागू रहेगी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

Pahadi Temple of Ranchi
मंदिर के बाहर लगी फूल और प्रसाद की दुकान (Etv Bharat)

जलाभिषेक के लिए विशेष इंतजाम

रांची के अन्य प्रमुख शिवालयों में भी तैयारियां अंतिम चरण में पूरी कर ली गई हैं. चुटिया स्थित सुरेश्वर धाम और 21 महादेव धाम में श्रद्धालुओं के जलाभिषेक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. स्वर्णरेखा नदी घाट की व्यापक साफ-सफाई कर उसे जल उठाव के लिए पूरी तरह तैयार कर दिया गया है. घाटों पर प्रकाश, बैरिकेडिंग, पेयजल और सफाई व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है.

डीसी ने खुद लिया व्यवस्थाओं का जायजा

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने खुद पहाड़ी मंदिर का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. डीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पहली सोमवारी के दौरान दर्शन और जलाभिषेक को लेकर किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी.

Pahadi Temple of Ranchi
मंदिर परिसर के बाहर रंग रोगन का काम जारी (Etv Bharat)

शिवालयों में दिखेगा भक्ति, आस्था और उत्साह का संगम

श्रावण मास की पहली सोमवारी पर राजधानी रांची के प्रमुख शिवालयों में भक्ति, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. प्रशासन को उम्मीद है कि लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे, जिसके लिए सभी विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं.

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रांची में ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर
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