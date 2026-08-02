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रांची में पहली सोमवारी को लेकर मंदिरों में प्रशासन की चाक-चौबंद व्यवस्था! पहाड़ी मंदिर समेत सभी शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त

रांची का पहाड़ी मंदिर ( Etv Bharat )