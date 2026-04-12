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गदरपुर में 'बालिका वधू' बनने से बची नाबालिग, भनक लगते ही पहुंचा प्रशासन

प्रदेश में बाल विवाह को लेकर पुलिस और सामाजिक संस्थाओं के जागरूकता अभियान के बाद भी मामले सामने आते रहे हैं.

Udham Singh Nagar Child Marriage
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 8:53 AM IST

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रुद्रपुर: जिले के गदरपुर क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची का विवाह रुकवा दिया. प्रशासन को सूचना मिली कि क्षेत्र में समुदाय विशेष की एक नाबालिग का निकाह कराया जा रहा है. एसडीएम ऋचा सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बच्ची को सुरक्षित संरक्षण में लिया. प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि बाल विवाह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

सूचना मिलते ही उप जिला अधिकारी (एसडीएम) ऋचा सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा बाल विकास विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विवाह को रुकवा दिया. एसडीएम ऋचा सिंह ने बताया कि बच्ची को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम की सुपुर्दगी में दे दिया गया. इसके बाद उसे रुद्रपुर स्थित बाल संप्रेषण गृह में बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां उसकी काउंसलिंग की गई और आगे की विधिक प्रक्रिया शुरू की गई. बाल कल्याण समिति के निर्देश पर नाबालिग का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया. इसके बाद उसे सुरक्षित देखभाल के लिए वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जहां उसे आवश्यक सहायता और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है.

इस पूरी कार्रवाई में पुलिस प्रशासन के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन की सदस्य स्मिता और पूजा, तथा बाल विकास विभाग की टीम सक्रिय रूप से मौजूद रही. सभी विभागों के समन्वय से यह कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न की गई. एसडीएम ऋचा सिंह ने परिजनों को कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में नाबालिग की शादी कराने की कोशिश की गई, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जा सकता है.प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को जानकारी दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो सके.इस घटना के बाद प्रशासन ने जिले में स्पष्ट संदेश दिया है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएंगे.

दो किशोरों पर मुकदमा दर्ज: वहीं दूसरी ओर बीते दिनों रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र से एक संवेदनशील मामला सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग बालिका के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज की गई थी. घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल था. वहीं पुलिस ने अब त्वरित कार्रवाई करते हुए दो किशोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

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