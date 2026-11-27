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पलामू में हो रहा था 9वीं क्लास की छात्रा का निकाह, जिला प्रशासन ने रुकवाया

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पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक 9वीं क्लास की छात्रा का निकाह हो रहा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक टीम ने निकाह रुकवा दिया है और नाबालिग का रेस्क्यू किया है. रेस्क्यू करने के बाद नाबालिग को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. दरअसल, पलामू जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि चैनपुर के इलाके में एक नाबालिग का निकाह हो रहा है.

संयुक्त छापेमारी कर रुकवाया निकाह