पलामू में हो रहा था 9वीं क्लास की छात्रा का निकाह, जिला प्रशासन ने रुकवाया
पलामू में नौवीं क्लास की छात्रा का हो निकाह जिला प्रशासन ने रुकवाया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 27, 2026 at 12:54 PM IST
पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में एक 9वीं क्लास की छात्रा का निकाह हो रहा था. मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक टीम ने निकाह रुकवा दिया है और नाबालिग का रेस्क्यू किया है. रेस्क्यू करने के बाद नाबालिग को सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है. दरअसल, पलामू जिला प्रशासन को सूचना मिली थी कि चैनपुर के इलाके में एक नाबालिग का निकाह हो रहा है.
संयुक्त छापेमारी कर रुकवाया निकाह
इसी सूचना के आलोक में चाइल्डलाइन, अग्रगति एवं प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की और निकाह रुकवा दिया. नाबालिग की जिस लड़के से शादी हो रही थी, वह पलामू के हैदरनगर के इलाके कर रहने वाला है और गल्फ कंट्री में नौकरी कर रहा था, वापस लौट के बाद उसकी शादी हो रही थी.
बाल विवाह को रुकवाया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. परिजन और लड़की का काउंसलिंग भी की गई है: रवि शंकर, सदस्य, बाल कल्याण समिति
सूचना मिलने के रुकवाया निकाह: निक्कू पाठक
बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने वाली अग्रगति के निक्कू पाठक ने बताया कि नाबालिग 9वीं क्लास में पढ़ाई करती है. सूचना के आलोक में निकाह को रुकवाया गया है और कार्रवाई की गई है.
पलामू में 35.4 % शादियां बाल विवाह के दायरे में
दरअसल, पलामू में 2026 में अब तक 30 बाल विवाह को रुकवाया गया है. कई मौकों पर शादी रुकवाने गई प्रशासनिक टीम के साथ लोगों की झड़प भी हुई. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, पलामू में होने वाली 35.4 % शादियां बाल विवाह के दायरे में हैं. पलामू में बाल विवाह रुकवाने के लिए अनुमंडल स्तर पर भी टीम का गठन किया गया है. बाल विवाह को रोकने के लिए अग्रगति, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण की टीम कार्रवाई कर रही है.
बता दें कि 2026 के शुरुआती महीना में पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में बाल विवाह रुकवाने गई टीम पर स्थानीय ग्रामीणों ने हमला भी किया था और अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ किया था.
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