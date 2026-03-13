ETV Bharat / state

बिहार में LPG की कालाबाजारी, अररिया में एक घर और गोदाम से 250 गैस सिलेंडर बरामद

बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच चौंका देने वाली खबर. एक घर से 250 सिलेंडर बरामद किए गए है. पढ़ें

gas cylinders seized in Forbesganj
फारबिसगंज में सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 13, 2026 at 11:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अररिया: बिहार के अररिया जिले में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर फारबिसगंज अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने पोखर बस्ती, वार्ड संख्या 15 स्थित अंसारी चौक में मो. इमरान पुत्र मो. साबिर के घर और गोदाम पर छापा मारा. इस दौरान लगभग 250 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जो अवैध रूप से जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए संग्रहित थे.

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी: जिला प्रशासन को मिली गुप्त सूचना में बताया गया था कि फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर रहे हैं. मौजूदा समय में गैस सिलेंडरों की किल्लत और मध्य पूर्व संकट के कारण बाजार में कालाबाजारी बढ़ गई है, जहां सामान्य मूल्य वाले सिलेंडर को दोगुने-तिगुने दाम पर बेचा जा रहा है. इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीओ अभय कुमार तिवारी ने पुलिस टीम के साथ मिलकर छापेमारी की.

फारबिसगंज में सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

घर और गोदाम से बरामद हुए सिलेंडर: छापेमारी के दौरान मो. इमरान के आवास और संलग्न गोदाम से कुल करीब 250 भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए. जांच में पाया गया कि ये सिलेंडर आम उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बजाय कालाबाजारी के उद्देश्य से अनधिकृत भंडारण में रखे गए थे. टीम ने मौके पर ही सभी सिलेंडरों को कब्जे में ले लिया और उन्हें फारबिसगंज थाना पहुंचाया गया है.

प्रशासन की सख्ती से मचा हड़कंप: इस कार्रवाई से कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के बीच हड़कंप मच गया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरेलू रसोई गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिला प्रशासन ने प्रेस रिलीज जारी कर इस बरामदगी की पुष्टि की है और आम जनता को आश्वस्त किया है कि जिले में घरेलू तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है.

gas cylinders seized in Forbesganj
जिला प्रशासन ने छापेमारी की (ETV Bharat)

कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू: एसडीओ अभय कुमार तिवारी ने बताया कि बरामद सिलेंडरों को जब्त कर थाने भेज दिया गया है. मामले की गहन जांच चल रही है और इस अवैध कारोबार में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है.

"बरामद सभी सिलेंडरों को जब्त कर फारबिसगंज थाना भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है तथा इस अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी."-अभय कुमार तिवारी, SDO फारबिसगंज

gas cylinders seized in Forbesganj
घर-गोदाम से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त (ETV Bharat)

जनता से सूचना साझा करने की अपील: जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन या आपूर्ति विभाग को सूचित करें. अधिकारियों ने कहा कि गैस एजेंसियों के माध्यम से वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निरंतर निगरानी की जा रही है और ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आगे भी सख्त छापेमारी जारी रहेगी.

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत: प्रशासन का यह कदम आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, खासकर ऐसे समय में जब बाजार में गैस सिलेंडरों की उपलब्धता प्रभावित हो रही है. जिला प्रशासन ने दोहराया कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति विभाग स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए है.

ये भी पढ़ें-

'मुझे गैस सिलेंडर दें, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा', बिहार में उपभोक्ताओं ने लगाया ब्लैक में सिलेंडर बेचने का आरोप

पेट्रोल-डीजल और गैस की संकट पर बिहार पुलिस अलर्ट, जिले के डीएम-एसपी को कड़ा निर्देश

बिहार में गैस सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान, ईरान-इजरायल युद्ध का असर

TAGGED:

IRAN ISRAEL WAR
GAS SHORTAGE CRISIS
ADMINISTRATION SEIZED GAS CYLINDERS
फारबिसगंज में सिलेंडर जब्त
GAS CYLINDERS SEIZED IN FORBESGANJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.