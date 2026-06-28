ETV Bharat / state

5 और कोचिंग सेंटर सील, लखनऊ अग्निकांड के बाद उत्तराखंड में एक्शन तेज

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने शहर के कई कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान पांच कोचिंग सेंटरों में फायर एनओसी, आपातकालीन निकास और अन्य जरूरी सुरक्षा मानकों का अभाव मिलने पर उन्हें तत्काल सील कर दिया गया. इससे पहले भी सात कोचिंग सेंटरों पर इसी तरह की कार्रवाई की जा चुकी है.

लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद हल्द्वानी में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है. प्राधिकरण सचिव मनीष कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया. जांच के दौरान कई गंभीर खामियां सामने आईं.

निरीक्षण में पाया गया कि कई संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे थे. इतना ही नहीं, भवनों में आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था नहीं थी, जिससे किसी भी आपदा की स्थिति में छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था. सुरक्षा मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए विजन फ्यूचर, कुमाऊं डिफेंस, पार्क स्क्वायर, विजन फ्यूचर की दूसरी शाखा और कृष्णा आईएएस एवं डिफेंस एकेडमी को सील कर दिया. कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि छात्रों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.