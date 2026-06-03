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तमिलनाडू में बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया, कलेक्टर जन्मेजय महोबे की मेहनत लाई रंग

जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में एक ओर सुशासन तिहार मना कर राज्य की खुशहाली का दावा किया जा रहा है, वहीं जांजगीर चांपा जिला में अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है. श्रम विभाग के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे तमिलनाडू में बंधक बना लिए गए थे. इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों को मुक्त कराया गया.





काम की तलाश में गए थे मजदूर



जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे 9 बच्चे तमिलनाडू में बंधक बना लिए गए हैं.मामले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों के विषय में जानकारी लेते हुए तिरुवल्लुर जिला प्रशासन ने कलेक्टर ने चर्चा की और मजदूरों को रिहा कराया. जिला प्रशासन की पहल पर बंधक बने मजदूरो को मुक्त करा लिया गया है. जिन्हें ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कराया गया है.

बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)