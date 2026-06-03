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तमिलनाडू में बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया, कलेक्टर जन्मेजय महोबे की मेहनत लाई रंग

जांजगीर चांपा के मजदूरों को तमिलनाडू में बंधक बनाया गया था,जिन्हें जिला प्रशासन की मदद से मुक्त कराया गया है.

HOSTAGE LABORERS IN TAMIL NADU
बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 3, 2026 at 2:51 PM IST

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जांजगीर चांपा : छत्तीसगढ़ में एक ओर सुशासन तिहार मना कर राज्य की खुशहाली का दावा किया जा रहा है, वहीं जांजगीर चांपा जिला में अभी भी मजदूरों का पलायन जारी है. श्रम विभाग के अधिकारियों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे तमिलनाडू में बंधक बना लिए गए थे. इसकी सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों को मुक्त कराया गया.



काम की तलाश में गए थे मजदूर

जांजगीर चांपा जिला के 41 मजदूर और उनके बच्चे 9 बच्चे तमिलनाडू में बंधक बना लिए गए हैं.मामले की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन हरकत में आया और मजदूरों के विषय में जानकारी लेते हुए तिरुवल्लुर जिला प्रशासन ने कलेक्टर ने चर्चा की और मजदूरों को रिहा कराया. जिला प्रशासन की पहल पर बंधक बने मजदूरो को मुक्त करा लिया गया है. जिन्हें ट्रेन से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कराया गया है.

बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मजदूरों को सकुशल वापस लाने के लिए श्रम विभाग को निर्देश दिए हैं. उनके वापसी के बाद गांव में ही उन्हें काम उपलब्ध कराने के निर्देश दिए- जन्मेजय महोबे, कलेक्टर

District administration rescues hostage laborers
ट्रेन से मजदूरों को किया गया रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Collector Janmejay Mahobe hard work
बंधक बने मजदूरों को जिला प्रशासन ने छुड़ाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में बंधक बनाए गए थे मजदूर

तमिलनाडू के तिरुवल्लुर जिला मे देवाद्वकाम गांव में बंधक बनाए गए मजदूरों से कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने फोन पर चर्चा की. मजदूरों ने बताया कि उन्हें घरेलू काम कराने के लिए लाया गया था, कुछ दिन के बाद मजदूरों से 12-14 घंटा काम कराया जाने लगा. काम के बदले उन्हें पर्याप्त मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा था.इसके बाद बंधक बने मजदूरों ने कलेक्टर से गुहार लगाई. मजदूरों की फरियाद सुनने के बाद कलेक्टर ने मजदूरों की रिहाई के लिए तिरुवल्लुर जिला प्रशासन से चर्चा की और श्रमिकों को अवमुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान कर ट्रेन से छत्तीसगढ़ रवाना किया.

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