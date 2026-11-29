बिहार में बंधक बने झारखंड के 6 मजदूर को कराया गया मुक्त, मजदूरों से डीसी ने की मुलाकात
लातेहार जिला प्रशासन ने बिहार के वैशाली जिले में बंधक बनाए गए 6 मजदूरों को मुक्त कराया है.
Published : November 29, 2026 at 1:22 PM IST
लातेहार: बिहार के वैशाली जिले में बंधक बनाए गए लातेहार के 6 मजदूरों को जिला प्रशासन की पहल पर मुक्त कराकर सुरक्षित घर वापस लाया गया है. मजदूरों के लातेहार पहुंचने पर डीसी संदीप कुमार ने मजदूरों तथा उनके परिजनों से मुलाकात की. किसी ने सभी मजदूरों को लोकल स्तर पर ही काम उपलब्ध कराने की भी बात कही.
मामले को डीसी ने लिया गंभीर
दरअसल, लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाटोली गांव निवासी मजदूरों को मजदूरी करने के दौरान बिहार के वैशाली जिले में एक भट्ठे में बंधक बनाकर रखने, मारपीट करने और प्रताड़ित करने की शिकायत मजदूरों के परिजनों ने लातेहार डीसी संदीप कुमार से की थी. शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त संदीप कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल श्रम विभाग को जांच और जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया था. प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में सकारात्मक पहल की और वैशाली जिला प्रशासन से भी संपर्क किया. प्रशासनिक पहल के बाद सभी 6 मजदूरों को मुक्त कराकर सुरक्षित लातेहार भेज दिया गया है.
सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने की त्वरित कार्रवाई
इधर, इस संबंध में डीसी संदीप कुमार ने बताया कि शुक्रवार को मजदूरों के परिजनों ने उनसे शिकायत की थी कि लातेहार के 6 मजदूरों को बिहार के एक भट्ठा में बंधक बनाकर रखा गया है. सूचना मिलने के बाद तत्काल इस मामले में पहल करते हुए श्रम विभाग को एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था.
सुरक्षित पहुंचाए गए सभी मजदूर
उन्होंने बताया कि 24 घंटे के अंदर सभी मजदूरों को सुरक्षित बिहार से उनके घर पहुंचा दिया गया है. उपायुक्त ने कहा कि लातेहार वापस आने पर मजदूर तथा उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात भी की. मजदूरों को और उनके परिजनों को कंबल भी उपलब्ध कराया गया. जबकि उन्हें लोकल स्तर पर ही काम उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है.
मजदूर और परिजनों ने जताई खुशी
इधर, मजदूरों के सुरक्षित लातेहार पहुंचने पर मजदूरों के परिजनों ने खुशी जाहिर की. मजदूरों ने कहा कि उन्हें भट्ठा में काम करने के दौरान जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा गया था और घर भी नहीं आने दिया जा रहा था. घर जाने का प्रयास करने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी. डर के माहौल में किसी प्रकार उन्होंने अपनी मां से संपर्क किया था और पूरी घटना की जानकारी दी थी. उनकी मां ने लातेहार डीसी संदीप कुमार से मिलकर मदद की गुहार लगाई और उन्हें तत्काल मदद भी मिल गई. उन्होंने कहा कि घर आकर ऐसा लग रहा है जैसे नया जन्म हुआ है.
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