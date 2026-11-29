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बिहार में बंधक बने झारखंड के 6 मजदूर को कराया गया मुक्त, मजदूरों से डीसी ने की मुलाकात

डीसी संदीप कुमार ( ETV BHARAT )

लातेहार: बिहार के वैशाली जिले में बंधक बनाए गए लातेहार के 6 मजदूरों को जिला प्रशासन की पहल पर मुक्त कराकर सुरक्षित घर वापस लाया गया है. मजदूरों के लातेहार पहुंचने पर डीसी संदीप कुमार ने मजदूरों तथा उनके परिजनों से मुलाकात की. किसी ने सभी मजदूरों को लोकल स्तर पर ही काम उपलब्ध कराने की भी बात कही.

मामले को डीसी ने लिया गंभीर