'मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो…' मासूम की सिसकियों के बीच बांदीकुई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में आगरा फाटक के पास लोगों ने 5 से 10 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया.

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 23, 2025 at 4:47 PM IST

दौसा: जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में आगरा फाटक के पास सौंदर्यकरण और रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर मंगलवार को अतिक्रमण हटाए गए. सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे. इस दौरान स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं ने प्रशासन का विरोध किया और कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया. तीन जेसीबी मशीनों की मदद से 15 मकानों के निर्माणों को ध्वस्त किया गया.

एसडीएम राम सिंह राजावत ने बताया कि यह कार्रवाई रास्ते को चौड़ा करने के लिए की गई है. कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और केवल हल्का-फुल्का विरोध देखने को मिला. कार्रवाई स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध जताया.

प्रशासन ने झालानी बगीची से पंचमुखी की ओर 100 मीटर तक के रास्ते में यह कार्रवाई अंजाम दी. इस दौरान तहसीलदार राजेश सैनी, थाना अधिकारी जहीर अब्बास, डिप्टी एसपी रोहिताश देवन्दा सहित बड़ी पुलिस टीम और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे.

मासूम का सवाल: 'मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो?': कार्रवाई के दौरान एक मासूम बच्चे ने अपना घर टूटता देख रोना शुरू कर दिया और रोते हुए प्रशासन के अधिकारियों से सवाल किया, 'मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो?' महिलाओं ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उन्हें बिना कोई नोटिस दिए कार्रवाई की और घर का सामान निकालने के लिए पांच मिनट का भी समय नहीं दिया. एसडीएम राजावत ने बताया कि लोगों ने 5 से 10 फीट तक अतिक्रमण कर रखा था, जिसे प्रशासन ने हटा दिया. इस दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की कार्रवाई देखकर स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया.

