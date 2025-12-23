ETV Bharat / state

'मेरा घर क्यों तोड़ रहे हो…' मासूम की सिसकियों के बीच बांदीकुई में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान एकत्र भीड़ ( ETV Bharat Dausa )

दौसा: जिले के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में आगरा फाटक के पास सौंदर्यकरण और रास्ते के चौड़ीकरण को लेकर मंगलवार को अतिक्रमण हटाए गए. सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारी, राजस्व विभाग की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए मौके पर पहुंचे. इस दौरान स्थानीय निवासियों, खासकर महिलाओं ने प्रशासन का विरोध किया और कार्रवाई में भेदभाव का आरोप लगाया. तीन जेसीबी मशीनों की मदद से 15 मकानों के निर्माणों को ध्वस्त किया गया. एसडीएम राम सिंह राजावत ने बताया कि यह कार्रवाई रास्ते को चौड़ा करने के लिए की गई है. कार्रवाई शांतिपूर्ण रही और केवल हल्का-फुल्का विरोध देखने को मिला. कार्रवाई स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाओं ने विरोध जताया. पढ़ें: अतिक्रमण हटाने गए तो विरोध में अतिक्रमियों ने फूंकी झोपड़ियां