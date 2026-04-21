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बूंदी : 7 नाबालिग शादियां रुकवाईं, प्रशासन का बाल विवाह पर शिकंजा

चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि इस अभियान में दबलाना थाना पुलिस ने विशेष सक्रियता दिखाते हुए कई मामलों में मौके पर हस्तक्षेप कर विवाह रुकवाए. वहीं, नैनवा क्षेत्र में सामने आए दो मामलों में निषेधाज्ञा जारी की जा चुकी है, जबकि दो अन्य मामलों में आगामी दिनों में निषेधाज्ञाएं जारी की जाएंगी.

बूंदी: बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बूंदी जिला प्रशासन ने प्रशासन, पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम के संयुक्त प्रयासों से जिले में 7 बाल विवाहों को समय रहते रुकवा दिया. अधिकारियों ने बाल विवाह करने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

जिला समन्वयक रामनारायण गुर्जर ने बताया कि दो मामलों में न्यायालय से निषेधाज्ञा जारी करवाई गई, जबकि काउंसलर मनजीत कौर ने तीन मामलों में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करवाई. इस संयुक्त अभियान में तहसीलदार हिंडोली, पटवारी हिंडोली, थाना पुलिस दबलाना, थाना पुलिस हिंडोली, सदर थाना पुलिस तथा नैनवा थाना पुलिस का सहयोग रहा. सभी विभागों ने समन्वय बनाकर कार्य किया.

कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने संबंधित अभिभावकों को बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी. साथ ही उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार का कोई भी प्रयास करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे इस सामाजिक बुराई को खत्म करने में सक्रिय भागीदारी निभाएं. यदि कहीं बाल विवाह की आशंका हो तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या नजदीकी पुलिस थाने को सूचना दें.