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SPECIAL: पलामू बनेगा एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट का हब! मछली के बीज और तेल, अरहर, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के इलाके को एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट का हब बनाने की योजना है. पलामू जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग ने एक साथ मिलकर एक योजना तैयार की है, ताकि पलामू के इलाके में खेती और कृषि को मजबूत किया जा सके. पलामू में तैयार एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को वाराणसी और कोलकाता के बाजारों से जोड़ा जाएगा.

जिला प्रशासन, पलामू को एग्रो बेस्ड हब बनाने के लिए उद्योग विभाग के साथ बैठक भी कर चुका है. बैठक के बाद एग्रो बेस्ट प्रोडक्ट के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है. पलामू के किसानों को भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हब बनाने की स्कीम पर जारी है काम (ETV BHARAT)

उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार

पलामू के इलाके में मछली के बीज, मछली का तेल, स्ट्रॉबेरी, अरहर के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है. पलामू के इलाके में जिला प्रशासन ने मछली से तेल निकालने के लिए प्लांट लगाने की भी योजना तैयार की है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि 2027-28 तक पलामू एग्रो प्रोडक्ट के क्षेत्र हब बन जाए.

पलामू में नहीं है औद्योगिक प्रतिष्ठान

पलामू की अर्थव्यवस्था खेती और किसानी पर निर्भर है. पलामू में कोई भी बड़ा औद्योगिक इकाई नहीं है. पलामू के इलाके में रोजगार सृजित करने के लिए एग्रो बेस्ट प्रोडक्ट के लिए जिला प्रशासन ने योजना तैयार की है. पलामू के इलाके में मौसमी पलायन भी है, जो खेती के दौरान बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाती है.

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले 1,54,050 किसान श्रमिक हैं, जबकि 2.11 लाख के करीब किसान है. पलामू में 1,73,553 हेक्टेयर जमीन कृषि के योग्य है, जिनमें से 53,000 हेक्टेयर के करीब जमीन पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है और बाकी की जमीन मानसूनी बारिश पर निर्भर है.

उपलब्ध कराई जाएगी माइक्रो फाइनेंस की सुविधा

पलामू जिला प्रशासन ने एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए महिला किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है. जिला प्रशासन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी. महिला एवं किसानों को माइक्रोफाइनेंस की माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह आधुनिक तरीके से खेती कर सके. कई किसानों को प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी. पलामू में 2.15 लाख के करीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है. पलामू में कई महिलाएं खेती और किसानी में बेहतर काम कर रही है.

पलामू में स्वयं सहायता समूह का नेटवर्क है. इसके साथ ही साथ जिले में कई मछली पालन की समितियां भी बनी हुई. पलामू को एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए हब बनाने की योजना है. जिला प्रशासन की योजना है कि पलामू में एग्रीकल्चर से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को तैयार किया जाए. इस परियोजना तैयार की गई है उद्योग विभाग के साथ बैठक भी की गई है. प्रोडक्ट को कोलकाता और वाराणसी कॉरिडोर से भी जोड़ने की योजना है: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी

पलामू से बिहार और छत्तीसगढ़ में जाता है मछली का बीज