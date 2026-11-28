SPECIAL: पलामू बनेगा एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट का हब! मछली के बीज और तेल, अरहर, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा
पलामू जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हब बनाने की योजना पर काम कर रहा है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 28, 2026 at 2:36 PM IST
पलामू: झारखंड के पलामू जिले के इलाके को एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट का हब बनाने की योजना है. पलामू जिला प्रशासन एवं उद्योग विभाग ने एक साथ मिलकर एक योजना तैयार की है, ताकि पलामू के इलाके में खेती और कृषि को मजबूत किया जा सके. पलामू में तैयार एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को वाराणसी और कोलकाता के बाजारों से जोड़ा जाएगा.
एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहन
जिला प्रशासन, पलामू को एग्रो बेस्ड हब बनाने के लिए उद्योग विभाग के साथ बैठक भी कर चुका है. बैठक के बाद एग्रो बेस्ट प्रोडक्ट के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों से संपर्क किया जा रहा है. पलामू के किसानों को भी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.
उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार
पलामू के इलाके में मछली के बीज, मछली का तेल, स्ट्रॉबेरी, अरहर के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार की गई है. पलामू के इलाके में जिला प्रशासन ने मछली से तेल निकालने के लिए प्लांट लगाने की भी योजना तैयार की है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि 2027-28 तक पलामू एग्रो प्रोडक्ट के क्षेत्र हब बन जाए.
पलामू में नहीं है औद्योगिक प्रतिष्ठान
पलामू की अर्थव्यवस्था खेती और किसानी पर निर्भर है. पलामू में कोई भी बड़ा औद्योगिक इकाई नहीं है. पलामू के इलाके में रोजगार सृजित करने के लिए एग्रो बेस्ट प्रोडक्ट के लिए जिला प्रशासन ने योजना तैयार की है. पलामू के इलाके में मौसमी पलायन भी है, जो खेती के दौरान बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाती है.
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, जिले 1,54,050 किसान श्रमिक हैं, जबकि 2.11 लाख के करीब किसान है. पलामू में 1,73,553 हेक्टेयर जमीन कृषि के योग्य है, जिनमें से 53,000 हेक्टेयर के करीब जमीन पर सिंचाई की सुविधा मौजूद है और बाकी की जमीन मानसूनी बारिश पर निर्भर है.
उपलब्ध कराई जाएगी माइक्रो फाइनेंस की सुविधा
पलामू जिला प्रशासन ने एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए महिला किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है. जिला प्रशासन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी. महिला एवं किसानों को माइक्रोफाइनेंस की माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वह आधुनिक तरीके से खेती कर सके. कई किसानों को प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी. पलामू में 2.15 लाख के करीब महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है. पलामू में कई महिलाएं खेती और किसानी में बेहतर काम कर रही है.
पलामू में स्वयं सहायता समूह का नेटवर्क है. इसके साथ ही साथ जिले में कई मछली पालन की समितियां भी बनी हुई. पलामू को एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट के लिए हब बनाने की योजना है. जिला प्रशासन की योजना है कि पलामू में एग्रीकल्चर से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट को तैयार किया जाए. इस परियोजना तैयार की गई है उद्योग विभाग के साथ बैठक भी की गई है. प्रोडक्ट को कोलकाता और वाराणसी कॉरिडोर से भी जोड़ने की योजना है: दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, डीसी
पलामू से बिहार और छत्तीसगढ़ में जाता है मछली का बीज
पलामू से झारखंड के कई जिलों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाके में भी बीज भेजे जाते हैं. पलामू के मेदिनीनगर के नावाटोली तालाब से अकेले 50 टन से भी अधिक मछली के बीजों की सप्लाई की जाती है. पलामू का इलाका झारखंड में मछली के बीज को तैयार करने के लिए चर्चित है.
पलामू में सालाना 500 टन से ज्यादा मछली उत्पादन
पलामू में रेहु, कतला, कोमलकार प्रजाति की मछली के बीज तैयार होते हैं. मत्स्य विभाग के मुताबिक, पलामू के इलाके में सालाना 500 टन से अधिक मछली का उत्पादन होता है, जबकि 2025 में झींगे का भी उत्पादन शुरू हुआ है. पलामू में 1,248 तालाब है जहां मछली का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, जबकि 5,681 जल स्रोत और 1,676 चेक डैम है, जहां पर मछली का उत्पादन होता है और इसकी संभावना भी है.
एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट की योजना काफी अच्छी है. पलामू के इलाके से मछली का बीज छत्तीसगढ़ और बिहार के इलाके में भी जाता है. झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, चाईबासा और गुमला समेत कई इलाकों में भी बीज जाता है. मछली के उत्पादन के लिए पलामू काफी अच्छा है, लेकिन जिला प्रशासन के लिए मछली से तेल निकालना एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि इसमें प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती है. पलामू में मछली का उत्पादन करने वाले और इसका बीज तैयार करने वाले किसान भी प्रशिक्षित है: रंजीत चौधरी, मछली पालक
2027-28 में बदल जाएगी सिंचाई की स्थिति
पलामू के क्षेत्र में पैदा होने वाले अरहर, कचरी (वैज्ञानिक नाम कुकुमिस मेलो), कुल्थी का उत्पादन देश में काफी चर्चित है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए पलामू में अरहर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार की गई है. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने भी पलामू के इलाके में अरहर के उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना तैयार किया है.
नदियों से जलाशय को जोड़ने के लिए पाइपलाइन परियोजना
कई बीमारियों के लिए पलामू में तैयार कुल्थी और कचरी की मांग देश के कई जगहों पर है. 2017-28 तक पलामू के कई हिस्सों में सिंचाई की स्थिति बदल जाएगी. पलामू में नदियों से जलाशय को जोड़ने के लिए पाइपलाइन परियोजना भी 2027 में पूरी हो जाएगी. वैसे इलाके, जो मौसमी बारिश पर खेती के लिए निर्भर है, उन इलाकों में भी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जाएगा. पाइपलाइन परियोजना पूरी हो जाने के बाद पलामू की इलाके में 48,000 जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी.
पलामू में अरहर, कुलथी और कचरी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है. जिला प्रशासन की योजना सफल होती है, तो किसानों को बाजार मिल जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी बदल जाएगी. पलामू के इलाके में तैयार होने वाला अरहर काफी चर्चित है: शशिकांत यादव, किसान
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