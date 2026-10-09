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उपराष्ट्रपति के देवघर दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर जोर

इस कार्यक्रम की निगरानी और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए राज्य स्तर के अधिकारियों की टीम देवघर पहुंच चुकी है. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एवं श्रीकृष्ण लोक संस्थान के निदेशक मनीष रंजन को कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसी क्रम में शुक्रवार को निदेशक मनीष रंजन की अध्यक्षता में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, विधि-व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियों और निर्धारित प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया.

बैठक के दौरान मनीष रंजन ने उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर देवघर एयरपोर्ट, एम्स और सैन्य संपर्क मेले में की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कार्यक्रम के दौरान सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाएं.

वहीं, उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने राज्यस्तरीय टीम को देवघर एयरपोर्ट पर उपराष्ट्रपति की अगुवानी से लेकर मुख्य कार्यक्रम स्थलों तक की प्रशासनिक एवं बुनियादी तैयारियों की जानकारी दी. उन्होंने विभिन्न विभागों की ओर से की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की वर्तमान स्थिति से भी अधिकारियों को अवगत कराया.

बैठक में सभी प्रतिनियुक्त अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने का निर्देश दिया गया. प्रशासन का विशेष जोर इस बात पर रहा कि कार्यक्रम के किसी भी चरण में सुरक्षा, समन्वय और व्यवस्थाओं से जुड़ी कोई कमी न रह जाए.

उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए राज्य स्तर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है. कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.