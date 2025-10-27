ETV Bharat / state

छठ को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, जलाशयों में तैयार है एनडीआरएफ की टीम

हजारीबाग में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है.

District administration prepares for Chhath Puja in Hazaribag
हजारीबाग के जलाशयों में एनडीआरएफ की टीम (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः इस वर्ष भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन हजारीबाग में विभिन्न जलाशय में विशेष इंतजाम किया हैं. पहली बार छठ के दौरान एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को विभिन्न जल स्रोतों में तैनात किया गया है. प्रशासन ने गोताखोरों का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है. अगर अनहोनी घर हो जाए तो उनकी मदद ली जा सके.

इस बार बारिश काफी अधिक हुई है. इस कारण सभी जल स्रोत में पानी भरा हुआ है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन में व्यापक इंतजाम किया है. पहली बार एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को विभिन्न जल स्रोतों में तैनात किया गया है.

हजारीबाग के जलाशयों में तैयार है एनडीआरएफ की टीम! (ETV Bharat)

एनडीआरएफ की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ हजारीबाग के विभिन्न जल स्रोतों पर देख भी जा रहे हैं. प्रशासन ने गोताखोरों का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है. अगर कहीं अनहोनी हो जाए तो गोताखोरों का मदद लिया जा सके. पहले और दूसरे अर्घ्य के दौरान गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम सक्रिय रहेगी.

शहर में लगभग 10 चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और कुछ गाइडलाइन भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है. जिसके तहत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आतिशबाजियां नहीं करने की अपील की गई है. अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है.

District administration prepares for Chhath Puja in Hazaribag
जलाशयों में तैयार एनडीआरएफ की टीम (ETV Bharat)

हजारीबाग सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है. एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है और जलाशयों में स्थानीय गोताखोरों की टीम को भी तैनात किया गया है.

इसके अलावा यातायात की दृष्टि से कई रूट डायवर्ट किए गए हैं कई रूटों को ब्लॉक किया गया है और 10 चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से छठ पर्व मनाए एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें.

प्रशासन द्वारा सार्वजनिक किए नंबर इस प्रकार हैं.

  • झील पर मल्हा घाटः पंकज कुमार — 7050739899.
  • खजांची तालाबः सुरेश अग्रवाल — 7209420001. विनोद निषाद — 9852359354.
  • बुढ़वा महादेव घाटः बब्लू मल्हार — 9905721107.
  • हुरहुरू तालाबः दिलीप यादव — 9931302871.
  • छठ तालाबः आनंद निषाद — 9693420551. महेश निषाद — 9955654582
  • अतिरिक्त नंबर: 9431335113.

इसे भी पढ़ें- दुमका: बासुकीनाथ के शिवगंगा घाट की साफ सफाई अधूरी, गुस्से में लोग

इसे भी पढ़ें- रामगढ़ में महापर्व छठ को लेकर तैयारी पूरी, आकर्षक रूप से सजे छठ घाट

इसे भी पढे़ं- आकर्षण का केंद्र है दानरो नदी का छठ घाट! जानें, पटना के बाद गढ़वा के छठ की क्या है महत्ता

TAGGED:

NDRF TEAM
HAZARIBAG
ADMINISTRATION PREPARES FOR CHHATH
जलाशयों पर गोताखोर और एनडीआरएफ
CHHATH 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.