छठ को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, जलाशयों में तैयार है एनडीआरएफ की टीम

हजारीबागः इस वर्ष भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन हजारीबाग में विभिन्न जलाशय में विशेष इंतजाम किया हैं. पहली बार छठ के दौरान एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को विभिन्न जल स्रोतों में तैनात किया गया है. प्रशासन ने गोताखोरों का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है. अगर अनहोनी घर हो जाए तो उनकी मदद ली जा सके.

इस बार बारिश काफी अधिक हुई है. इस कारण सभी जल स्रोत में पानी भरा हुआ है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन में व्यापक इंतजाम किया है. पहली बार एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को विभिन्न जल स्रोतों में तैनात किया गया है.

हजारीबाग के जलाशयों में तैयार है एनडीआरएफ की टीम! (ETV Bharat)

एनडीआरएफ की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ हजारीबाग के विभिन्न जल स्रोतों पर देख भी जा रहे हैं. प्रशासन ने गोताखोरों का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है. अगर कहीं अनहोनी हो जाए तो गोताखोरों का मदद लिया जा सके. पहले और दूसरे अर्घ्य के दौरान गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम सक्रिय रहेगी.

शहर में लगभग 10 चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और कुछ गाइडलाइन भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है. जिसके तहत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आतिशबाजियां नहीं करने की अपील की गई है. अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है.