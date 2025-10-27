छठ को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी, जलाशयों में तैयार है एनडीआरएफ की टीम
हजारीबाग में छठ पूजा को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी मुकम्मल है.
Published : October 27, 2025 at 4:18 PM IST
हजारीबागः इस वर्ष भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन हजारीबाग में विभिन्न जलाशय में विशेष इंतजाम किया हैं. पहली बार छठ के दौरान एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को विभिन्न जल स्रोतों में तैनात किया गया है. प्रशासन ने गोताखोरों का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया है. अगर अनहोनी घर हो जाए तो उनकी मदद ली जा सके.
इस बार बारिश काफी अधिक हुई है. इस कारण सभी जल स्रोत में पानी भरा हुआ है. इसे देखते हुए जिला प्रशासन में व्यापक इंतजाम किया है. पहली बार एनडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को विभिन्न जल स्रोतों में तैनात किया गया है.
एनडीआरएफ की टीम अपनी पूरी तैयारी के साथ हजारीबाग के विभिन्न जल स्रोतों पर देख भी जा रहे हैं. प्रशासन ने गोताखोरों का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया है. अगर कहीं अनहोनी हो जाए तो गोताखोरों का मदद लिया जा सके. पहले और दूसरे अर्घ्य के दौरान गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम सक्रिय रहेगी.
शहर में लगभग 10 चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और कुछ गाइडलाइन भी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किया गया है. जिसके तहत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में आतिशबाजियां नहीं करने की अपील की गई है. अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही गई है.
हजारीबाग सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि छठ महापर्व को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है. एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है और जलाशयों में स्थानीय गोताखोरों की टीम को भी तैनात किया गया है.
इसके अलावा यातायात की दृष्टि से कई रूट डायवर्ट किए गए हैं कई रूटों को ब्लॉक किया गया है और 10 चिन्हित पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से छठ पर्व मनाए एवं जिला प्रशासन का सहयोग करें.
प्रशासन द्वारा सार्वजनिक किए नंबर इस प्रकार हैं.
- झील पर मल्हा घाटः पंकज कुमार — 7050739899.
- खजांची तालाबः सुरेश अग्रवाल — 7209420001. विनोद निषाद — 9852359354.
- बुढ़वा महादेव घाटः बब्लू मल्हार — 9905721107.
- हुरहुरू तालाबः दिलीप यादव — 9931302871.
- छठ तालाबः आनंद निषाद — 9693420551. महेश निषाद — 9955654582
- अतिरिक्त नंबर: 9431335113.
