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आईआरआईएस सिस्टम से होगी पहचान, कड़ी सुरक्षा में होगी झारखंड पात्रता परीक्षा

धनबाद: झारखंड पात्रता परीक्षा–2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. 26 अप्रैल (रविवार) को जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

IRIS अटेंडेंस सिस्टम से होगी पहचान

उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी केंद्रों पर प्रवेश और निकास के लिए सिंगल गेट सिस्टम लागू रहेगा और अभ्यर्थियों की पहचान इस बार अत्याधुनिक आईआरआईएस अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी. यह तकनीक आंखों की पुतली के विशिष्ट पैटर्न के जरिए पहचान सुनिश्चित करेगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी.

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था को रोका जा सके. साथ ही अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करें. केवल लेखन सामग्री की अनुमति होगी.

सभी जिला अधिकारियों को मिला निर्देश