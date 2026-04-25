आईआरआईएस सिस्टम से होगी पहचान, कड़ी सुरक्षा में होगी झारखंड पात्रता परीक्षा
झारखंड पात्रता परीक्षा 26 अप्रैल को होने वाली है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
Published : April 25, 2026 at 8:05 AM IST
धनबाद: झारखंड पात्रता परीक्षा–2024 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. 26 अप्रैल (रविवार) को जिले के 70 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर न्यू टाउन हॉल में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
IRIS अटेंडेंस सिस्टम से होगी पहचान
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी केंद्रों पर प्रवेश और निकास के लिए सिंगल गेट सिस्टम लागू रहेगा और अभ्यर्थियों की पहचान इस बार अत्याधुनिक आईआरआईएस अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से की जाएगी. यह तकनीक आंखों की पुतली के विशिष्ट पैटर्न के जरिए पहचान सुनिश्चित करेगी, जिससे फर्जीवाड़े की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी.
परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी, जिससे किसी भी प्रकार की भीड़ या अव्यवस्था को रोका जा सके. साथ ही अभ्यर्थियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश न करें. केवल लेखन सामग्री की अनुमति होगी.
सभी जिला अधिकारियों को मिला निर्देश
प्रशासन ने सभी दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाए रखते हुए सतर्क रहने का निर्देश दिया है. किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत वरीय अधिकारियों और कंट्रोल रूम को सूचना देने को कहा गया है. परीक्षा के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ आयोग का नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय रहेगा, ताकि हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.
वहीं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद ने परीक्षा की पूरी प्रक्रिया सीटिंग प्लान, प्रश्न पत्र वितरण, उत्तर पुस्तिका जमा, सीलिंग और सीसीटीवी निगरानी को लेकर विस्तृत जानकारी दी. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र और स्ट्रांग रूम के आसपास मीडिया के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. बता दें कि इस बार परीक्षा को पारदर्शी और नकल मुक्त बनाने के लिए हाईटेक तकनीक और कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को निष्पक्ष माहौल मिल सके.
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