ETV Bharat / state

21 जून को फिर होगी नीट-यूजी की परीक्षा, तैयारियों को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट

धनबाद में नीट यूजी की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की.

District Administration on Alert Ahead of NEET UG Exam in Dhanbad
नीट यूजी की परीक्षा को लेकर धनबाद जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबादः राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2026 के पुनर्परीक्षण को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

21 जून को जिले के सात परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त बनाने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में परीक्षा संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई. उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, अभ्यर्थियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने का निर्देश दिया. दिव्यांग अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी केंद्रों पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया.

District Administration on Alert Ahead of NEET UG Exam in Dhanbad
धनबाद जिला प्रशासन की समीक्षा बैठक (ETV Bharat)

उन्होंने जिला स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों को परीक्षा से पूर्व सभी केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का आकलन करने और निर्धारित मानकों के अनुपालन की पुष्टि करने का निर्देश दिया. साथ ही 20 जून से परीक्षा समाप्ति तक केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई के लिए एस्कॉर्ट व्यवस्था तथा सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए.

उपायुक्त ने बताया कि परीक्षा के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा. जिले में पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय संख्या-1, डिग्री कॉलेज आरएसपी-2 जामाडोबा, बीआईटी सिंदरी, बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, आईआईटी (आईएसएम), एसएसएलएनटी कॉलेज तथा आरएस मोर कॉलेज गोविंदपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. सामान्य अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगी, जबकि पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय देते हुए परीक्षा शाम 6:15 बजे तक संचालित की जाएगी.

इस बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद, जिला शिक्षा पदाधिकारी अभिषेक झा, केंद्रीय विद्यालय संख्या-1 के प्राचार्य शैलेन्द्र शर्मा, डीआईओ सुनीता तुलस्यान समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे.

इसे भी पढ़ें- CBSE और NEET में हुई गड़बड़ी के बाद झामुमो ने तरेरी आंखें, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग

इसे भी पढ़ें- झारखंड बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू, रांची समेत 94 केंद्रों पर 45 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल

इसे भी पढ़ें- UPSC PT Exam 2026: रांची में 36 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा, 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

TAGGED:

PREPARATIONS FOR REEXAM OF NEET UG
DISTRICT ADMINISTRATION ON ALERT
ALERT AHEAD OF NEET UG EXAM
धनबाद डीसी आदित्य रंजन
NEET UG EXAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.