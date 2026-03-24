LPG संकट पर व्यवसायियों के साथ बैठक में बोले डीसी- फिलहाल नहीं होने वाला है संकट दूर, वैकल्पिक इंधन पर दे ध्यान
रांची जिला प्रशासन ने LPG गैस संकट को लेकर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की. जहां लोगों ने अपनी समस्याएं बताईं.
Published : March 24, 2026 at 7:54 AM IST
रांची: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से हो रहे एलपीजी गैस संकट को ध्यान में रखते हुए रांची जिला प्रशासन ने सोमवार को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की. बैठक के दौरान पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा जारी ताजा गाइडलाइन से जहां व्यवसायियों को अवगत कराया गया, वहीं कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी की वजह से उद्योग जगत पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता जताई गई.
इस मौके पर ब्रेड व्यवसायी दिनेश कुमार ने कहा कि यदि यही हाल रहा तो अगले एक सप्ताह में उन्हें अपना कारोबार समेटना होगा क्योंकि जो कर्मचारी काम करते हैं वो गैस के अभाव में प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं. जाहिर तौर पर हम इस हालात में व्यवसाय कैसे चला पायेंगे.
चैंबर भवन में करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में व्यवसायियों ने घरेलू गैस की किल्लत पर जमकर भड़ास निकाला. जिला प्रशासन से गैस एजेंसी की मनमानी और शहर में चल रहे कालाबाजारी की रोकथाम का अनुरोध करते व्यवसायी दिखे. लंबी-लंबी लाइन की वजह से हो रही परेशानी से अवगत कराते हुए व्यवसायियों ने हर हाल में होम डिलवरी सुनिश्चित कराने का आग्रह जिला प्रशासन से किया. इसके अलावे गैस सिलेंडर की कमी को देखते हुए घर घर पीएनजी सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया गया.
एलपीजी के बाद एक अलग आशंका जताई जा रही है- उपायुक्त
चैंबर भवन में व्यवसायियों की परेशानी और सुझाव को सुनने के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि जिस तरह के हालात पश्चिम एशिया में बने हुए हैं, उससे लगता नहीं है कि फिलहाल संकट दूर होने वाला है. ऐसे में धैर्य के साथ-साथ आपसी तालमेल बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि एलपीजी के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की भी कमी हो ऐसे में वैकल्पिक इंधन पर भी ध्यान देना होगा.
व्यवसायियों द्वारा राजधानी में जगह-जगह कोयला का डिपो खोलकर सीमित मात्रा में कोयला लोगों को उपलब्ध कराने के सुझाव पर उपायुक्त ने कहा कि इस संबंध में विचार किया जाएगा. उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले को जेल भेजने की बात कहते हुए कहा कि एक जगह से जिला प्रशासन को पिछले दिनों शिकायत मिली थी उसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए कांड दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि एलपीजी की कमी की वजह से उद्योग धंधों पर पड़ने वाले असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वजह से बेरोजगारी बढेगी और इसका सीधा असर जनता पर पड़ेगा.
इस मौके पर एमएसएमई के सहायक निदेशक गौरव कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार परिस्थितियों पर नजर रख रही है और जल्द ही इस संकट की घड़ी में व्यवसायियों को सहायता एवं सुझाव के लिए विभाग टॉल फ्री नंबर के साथ ईमेल जारी करेगी. इस मौके पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह से वैश्विक स्तर पर माहौल बना हुआ है, ऐसी परिस्थिति में धैर्य और समन्वय सबसे बड़ी पूंजी होगी.
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