रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, मोरहाबादी मैदान में परेड की झलक के बीच झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र

रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की.

जिला प्रशासन की बैठक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 10, 2026 at 4:37 PM IST

Updated : January 10, 2026 at 4:47 PM IST

रांचीः गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. जिसमें समारोह के सफल आयोजन के लिए जरुरी दिशा-निर्देश दिए गए.

व्यवस्थाओं को मिली अंतिम रूप देने की ताकीद

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मोरहाबादी मैदान में होने वाला यह समारोह रांची की प्रतिष्ठा से जुड़ा आयोजन है, इसलिए हर स्तर पर पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने तमाम विभागों के पदाधिकारियों को कार्य आवंटित करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते उपायुक्त (Etv Bharat)
  1. भवन प्रमंडल कार्यपालक अभियंता मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल, गैलरी, स्टेज, साउंड टॉवर एवं कुर्सियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.
  2. नजारत उपसमाहर्त्ता वीवीआईपी बैठने की व्यवस्था, पुष्प सज्जा और मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे
  3. विद्युत प्रमंडल को साउंडप्रूफ जेनरेटर एवं विद्युत आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए.
  4. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को अस्थायी शौचालय, पेयजल और वीआईपी टॉयलेट की व्यवस्था करने को कहा गया है.
  5. नगर निगम को मैदान व मुख्य सड़कों की सफाई और ट्रैफिक पुलिस को पार्किंग एवं मार्ग व्यवस्थापन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है.
  6. सिविल सर्जन को मेडिकल कैंप, एंबुलेंस सेवा की तैयारी के निर्देश मिले हैं.

झांकी बनेगी आकर्षण का केंद्र

इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सरकारी नीतियों से प्रेरित झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी. उपायुक्त ने बताया कि कुल 12 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग, कृषि, पर्यटन एवं संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवहन तथा महिला बाल विकास विभाग प्रमुख है. इन झांकियों के माध्यम से राज्य की ऐतिहासिक धरोहर, सामाजिक योजनाएं और सांस्कृतिक वैभव को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा.

गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक (ETV Bharat)

15 प्लाटून और 3 बैंड दिखाएंगे परेड का दम

इस समारोह में सुरक्षा बलों और एनसीसी के लगभग 15 प्लाटून और 3 बैंड भाग लेंगे. 18 जनवरी से परेड अभ्यास शुरू होगा, जो 24 जनवरी तक जारी रहेगा. उपायुक्त ने सभी विभागों को तय समय सीमा में तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है.

DC की अधयक्षता में बैठक (ETV Bharat)

मोरहाबादी मैदान में दिखेगा झारखंड का गौरव

गणतंत्र दिवस 2026 पर मोरहाबादी मैदान में जब झांकियों की झिलमिलाहट, बैंड की धुन और परेड की अनुशासित चाल एक साथ दिखाई देगी, तो रांचीवासियों को न सिर्फ देशभक्ति बल्कि 'नए झारखंड' की झलक भी देखने को मिलेगी.

इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, अपर समाहर्ता राजेश्वर नाथ आलोक, समेत अनेक विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे.

Last Updated : January 10, 2026 at 4:47 PM IST

