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JPSC प्रारंभिक परीक्षाः रांची के 96 केंद्रों पर होंगे एग्जाम, जिला प्रशासन सख्त

जेपीएससी परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बैठक ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (Jharkhand Combined Civil Services (Direct Recruitment) Preliminary Competitive Examination) का आयोजन 19 अप्रैल (रविवार) को दो पालियों में किया जाएगा.

परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है. इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रशासनिक, पुलिस और परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.

JPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर ब्रीफिंग करते डीसी (ETV Bharat)

झारखंड लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है. -मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त, रांची.

इस बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी पारस राणा, सदर एसडीओ कुमार रजत समेत झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.

परीक्षा पहली पाली में सुबह 10:00 बजे से

परीक्षा पहली पाली में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी. रांची जिला में इसके लिए कुल 96 उप-केंद्र बनाए गए हैं, जहां अभ्यर्थियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

JPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बैठक (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे. केंद्रों के 100 से 200 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा. जहां मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी प्रकार की नकल सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.