JPSC प्रारंभिक परीक्षाः रांची के 96 केंद्रों पर होंगे एग्जाम, जिला प्रशासन सख्त
रांची के विभिन्न केंद्रों पर JPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बैठक हुई.
Published : April 17, 2026 at 6:38 PM IST
रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा-2025 (Jharkhand Combined Civil Services (Direct Recruitment) Preliminary Competitive Examination) का आयोजन 19 अप्रैल (रविवार) को दो पालियों में किया जाएगा.
परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन को लेकर रांची जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है. इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में प्रशासनिक, पुलिस और परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
झारखंड लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और अभ्यर्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है. -मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त, रांची.
इस बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, सिटी एसपी पारस राणा, सदर एसडीओ कुमार रजत समेत झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे.
परीक्षा पहली पाली में सुबह 10:00 बजे से
परीक्षा पहली पाली में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दूसरी पाली में दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी. रांची जिला में इसके लिए कुल 96 उप-केंद्र बनाए गए हैं, जहां अभ्यर्थियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे. केंद्रों के 100 से 200 मीटर के दायरे को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा. जहां मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी प्रकार की नकल सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
नकल पर सख्ती, हर स्तर पर निगरानी
जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. साथ ही, विभिन्न स्थानों पर वाहन जांच अभियान भी चलाया जाएगा ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके.
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की है. एडमिट कार्ड के साथ मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा. बिना पहचान पत्र के किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
महिला अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था
महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं. सभी केंद्रों पर शौचालय, पेयजल, प्रकाश और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.
कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय
किसी भी प्रकार की शिकायत या आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा. जहां से पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें और किसी भी समस्या की स्थिति में नजदीकी पुलिस अधिकारी या कंट्रोल रूम से संपर्क करें.
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