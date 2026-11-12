छठ को लेकर धनबाद प्रशासन अलर्ट, घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश
धनबाद में जिला प्रशासन ने छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 12, 2026 at 10:11 PM IST
धनबादः लोक आस्था के महापर्व छठ को सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए धनबाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने जिले के सभी संबंधित अधिकारियों और छठ पूजा समितियों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत खतरनाक घाटों की पहचान कर बैरिकेडिंग करने, गोताखोरों और मेडिकल टीमों की तैनाती के साथ भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा गया है. वहीं, नदी घाटों और जलाशयों के आसपास पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी.
छठ महापर्व के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया है. उपायुक्त आदित्य रंजन ने नगर निगम, चिरकुंडा नगर परिषद और प्रखंड स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील और खतरनाक घाटों को चिह्नित करने का निर्देश दिया है. ऐसे स्थानों पर मजबूत बैरिकेडिंग के साथ चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। छठ पूजा समितियों के सहयोग से स्वयंसेवकों की भी तैनाती की जाएगी.
जिला प्रशासन ने घाटों की साफ-सफाई के साथ श्रद्धालुओं के आने-जाने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित करने को कहा है. किसी आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी अनिवार्य होगी. वहीं, प्रमुख नदी और छठ घाटों पर प्रशिक्षित गोताखोरों के साथ मत्स्य मित्रों की तैनाती की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस और मेडिकल टीम तैयार रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.
सुरक्षा के मद्देनजर नदी घाटों और जलाशयों के आसपास पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा घाटों और वहां तक पहुंचने वाले रास्तों पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा गया है. भीड़भाड़ वाले घाटों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है. वहीं, श्रद्धालुओं की समस्याओं और आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला स्तर पर चौबीसों घंटे नियंत्रण कक्ष भी संचालित किया जाएगा.
धनबाद जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ-साथ छठ पूजा समितियों को भी सभी सुरक्षा निर्देशों का गंभीरता से पालन करने को कहा है. उद्देश्य साफ है कि आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो और छठ पूजा सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.
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