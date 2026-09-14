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दुर्गा पूजा में पंडाल से लेकर विसर्जन तक के लिए गाइडलाइन जारी, रात 10 बजे से लाउडस्पीकर पर रोक

रांची में दुर्गा पूजा में पंडाल से लेकर विसर्जन तक के लिए प्रशासन की ओर से निर्देश जारी किया गया. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

District administration issued guidelines for Durga Puja covering everything from pandals to immersion in Ranchi
रांची डीसी के द्वारा बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 4:58 PM IST

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रांचीः आगामी दुर्गा पूजा को लेकर रांची जिला प्रशासन ने पूजा समितियों और आयोजकों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. पंडालों की सुरक्षा, विद्युत एवं अग्नि सुरक्षा, श्रद्धालुओं की आवाजाही, भीड़ प्रबंधन और विसर्जन को लेकर समितियों को नियमों का पालन करने को कहा गया है. प्रशासन ने पूजा समितियों से अपील की है कि वे सभी निर्देशों का पालन करें और पुलिस-प्रशासन को सहयोग दें.

गाइडलाइन के अनुसार पंडाल और गेट का निर्माण मकान, गैस गोदाम, ट्रांसफॉर्मर, बिजली के तार, रेलवे लाइन और हाईटेंशन तार से सुरक्षित दूरी पर करना होगा. पंडाल में ज्वलनशील और सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था के साथ पर्याप्त चौड़ाई वाले द्वार बनाने होंगे. आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग निकास की व्यवस्था भी जरूरी होगी.

पंडाल की मजबूती को लेकर भवन निर्माण विभाग के संबंधित अभियंता के निर्देशों का पालन करते हुए प्रमाण-पत्र लेना होगा. वहीं, सुरक्षित वायरिंग, अर्थिंग और विद्युत नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था करनी होगी. पंडालों के लिए स्वीकृत विद्युत भार के आधार पर ही कनेक्शन लेकर विद्युत सजावट की जाएगी. जनरेटर को भी पंडाल से सुरक्षित दूरी पर रखना होगा.

अग्नि सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है. पंडाल के अंदर या आसपास ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखने होंगे. अग्निशमन यंत्र, पानी और सूखी बालू की बाल्टियां तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी. संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुए अग्नि सुरक्षा संबंधी एनओसी लेना होगा.

ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा. तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. पंडाल और आसपास पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है.

पूजा समितियों को अपने स्तर से स्वयंसेवक नियुक्त कर उन्हें पहचान पत्र देने होंगे. स्वयंसेवकों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध करानी होगी. फूड स्टॉल और मेला पंडाल से पर्याप्त दूरी पर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही लगाया जा सकेगा. पूजा मार्ग पर दुकानदारों को आवागमन बाधित नहीं करने देने और श्रद्धालुओं से किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करने का निर्देश दिया गया है.

भीड़ में छिनतई या पॉकेटमारी करते पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के हवाले करने को कहा गया है. सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप पर संदिग्ध या आपत्तिजनक पोस्ट और अफवाहों को बढ़ावा नहीं देने की हिदायत दी गई है. किसी संवेदनशील पोस्ट की सूचना तत्काल पुलिस या प्रशासन को देनी होगी.

विसर्जन निर्धारित तिथि, समय और मार्ग से ही होगा और प्रशासन द्वारा चिन्हित घाट का उपयोग करना होगा. बड़ी गाड़ियों और बसों की छत पर लोगों के बैठने या ऊंची सामग्री लगाने पर भी रोक रहेगी. वाहनों की कुल ऊंचाई 4 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा पूजा समितियों को प्रशासन की ओर से समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करते हुए शांति और विधि-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना होगा.

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवाजाही जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. सभी पूजा समितियां पंडाल, विद्युत और अग्नि सुरक्षा से जुड़े निर्देशों का गंभीरता से पालन करें. साथ ही भीड़ प्रबंधन, सीसीटीवी, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें, ताकि पूजा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके.

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