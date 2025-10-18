ETV Bharat / state

दीपावली को लेकर सुरक्षा निर्देश जारी, पटाखा विक्रेताओं और आम नागरिकों को करना होगा पालन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

आतिशबाजी का नजारा और दुकान में पटाखे खरीदते लोग ( फोटो-ईटीवी भारत )