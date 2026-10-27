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चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रांची में 28 से 30 अक्टूबर तक अलर्ट, डीसी कार्यालय से जारी हुए कई दिशा-निर्देश

रांची डीसी की अध्यक्षता में बैठक ( Etv Bharat )

रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से 28 से 30 अक्टूबर तक रांची में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रांची के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

संभावित बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.