चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रांची में 28 से 30 अक्टूबर तक अलर्ट, डीसी कार्यालय से जारी हुए कई दिशा-निर्देश
चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर रांची में प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 12:53 AM IST
रांचीः चक्रवात ‘अर्नब’ के प्रभाव से 28 से 30 अक्टूबर तक रांची में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रांची के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
संभावित बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्थिति पर लगातार नजर रखने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, लगातार बारिश के कारण रांची के निचले इलाकों और सड़कों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. कच्चे मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और कमजोर संरचनाओं को आंशिक या भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है. नदियों और बड़े नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है. वहीं, खेतों में पानी जमा होने से खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने की संभावना है.
उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने आपदा प्रबंधन, राजस्व, नगर निगम, पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, जल संसाधन और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को 28 से 30 अक्टूबर तक लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है. निचले इलाकों, जलजमाव वाले क्षेत्रों, नदियों और बड़े नालों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित आपात स्थिति में समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
स्थानीय प्रशासन और नगर निकायों को सड़कों, नालियों तथा जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है. कच्चे मकानों, झुग्गी-झोपड़ियों और कमजोर संरचनाओं वाले क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है.
किसानों को उचित सलाह देने का निर्देश
संभावित बारिश से कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को किसानों को आवश्यक सलाह देने को कहा गया है. खेतों में जलजमाव के कारण खड़ी फसलों को नुकसान से बचाने के लिए उचित कदम उठाने पर जोर दिया गया है. जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और आवश्यकता के अनुसार आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे.
वज्रपात और तेज हवाओं से भी सतर्क रहने की अपील
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से मौसम विभाग और प्रशासन की ओर से जारी सलाह का पालन करने तथा सतर्क रहने की अपील की है. बारिश और आंधी के दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों को गरज-चमक शुरू होने पर तुरंत किसी पक्के मकान या सुरक्षित स्थान पर शरण लेने की सलाह दी गई है.
तेज हवाओं के कारण पुराने पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स गिरने की आशंका को देखते हुए इनके आसपास से दूर रहने को कहा गया है. नागरिकों को अपने वाहनों को पेड़ों और बिजली के खंभों के नीचे खड़ा नहीं करने की सलाह दी गई है.
रांची के निचले शहरी इलाकों में जलजमाव की आशंका को देखते हुए लोगों से पानी भरी सड़कों पर वाहन चलाने से बचने की अपील की गई है. नदियों, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास नहीं जाने तथा अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है. कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को विशेष सावधानी बरतने और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.
आंधी-तूफान के दौरान बिजली के उपकरणों का रखें ध्यान
प्रशासन ने आंधी-तूफान के दौरान बिजली के उतार-चढ़ाव और शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को मौसम खराब होने पर घरों के मुख्य बिजली स्विच को बंद करने और कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकालने की सलाह दी गई है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक स्थानीय प्रशासन, पुलिस या आपदा नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत के अनुसार आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे.
जन शिकायत के लिए संपर्क: अबुआ साथी–9430328080, यह रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर है.
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