रांची में बढ़ती ठंड के बीच जिला प्रशासन सक्रिय, शहर और प्रखंडों में अलाव की व्यापक व्यवस्था

रांची जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों के लिए पहल की है. साथ ही अलाव की भी व्यवस्था की गई है.

जगह-जगह पर की गई अलाव की व्यवस्था (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 4, 2025 at 7:56 AM IST

रांची: राजधानी रांची में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने आम लोगों, विशेषकर जरूरतमंद और बेघर नागरिकों के लिए पूरे जिले में अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है. रात के तापमान में लगातार गिरावट के बाद उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर शहर और ग्रामीण इलाकों में कई स्थानों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को ठंड से परेशानी न हो.

जगह-जगह पर की गई अलाव की व्यवस्था

जिला प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित की है. मोरहाबादी, अल्बर्ट एक्का चौक, लालपुर, चुटिया, नामकुम, रातू रोड सहित भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जगह-जगह अलाव जलाए गए हैं, जिनका लाभ खासतौर पर रिक्शा चालक, फुटपाथ पर सोने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर और रात में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिल रहा है.

इसके अलावा जिला प्रशासन ने जिले के सभी 18 प्रखंडों में भी अलाव की व्यवस्था की है. प्रखंड मुख्यालयों, पंचायत भवनों, हाट-बाजारों, बस स्टैंडों और प्रमुख चौक-चौराहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं. हर प्रखंड में कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके.

उपायुक्त ने पहले ही अंचल अधिकारियों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए थे कि अलाव की व्यवस्था तत्काल शुरू की जाए. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लकड़ी, केरोसिन और अन्य आवश्यक सामग्री की कोई कमी न होने पाए.

जरूरतमंदों के लिए जारी किया व्हाट्सएप नंबर

उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि जिले में किसी भी नागरिक को ठंड से परेशानी न हो, यह प्रशासन की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अलाव नियमित रूप से जलते रहें और यदि किसी क्षेत्र में अतिरिक्त अलाव की आवश्यकता हो तो तुरंत व्यवस्था की जाए.

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं अलाव की जरूरत महसूस हो या कोई व्यक्ति ठंड से परेशान दिखे तो तुरंत प्रशासन के अबुआ साथी व्हाट्सएप नंबर 9430328080 पर सूचना दें, ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके. रांची में ठंड तेज होने के साथ जिला प्रशासन की यह पहल जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है.

