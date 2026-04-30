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सियासी खींचतान के बीच जिला प्रशासन ने तेज की प्रक्रिया, बोकारो में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा

बोकारो में हवाई यात्रा के लिए जिला प्रशासन की बैठक ( Etv Bharat )

बोकारो: हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर चल रही सियासी खींचतान के बीच जिला प्रशासन ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है. इसी क्रम में बोकारो उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (AAI) और बोकारो स्टील लिमिटेड (BSL) के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक में बोकारो एसपी नाथू सिंह मीणा भी मौजूद रहे.

बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण

बैठक के बाद AAI, BSL और जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान बोकारो स्टील और डीजीसीए के बीच लंबित कुछ तकनीकी और समन्वय संबंधी कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई. बोकारो डीसी ने बताया कि राज्य सरकार के स्तर से लगभग सभी कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं. सातनपुर पहाड़ी पर लगने वाली लाइट भी मंगाई जा चुकी है और जल्द ही उसका इंस्टॉलेशन कर दिया जाएगा.

जानकारी देते डीसी अजय नाथ झा (Etv bharat)

लाइसेंस प्रक्रिया आगे बढ़ाने पर विचार

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और सेल के बीच जो भी शेष कार्य हैं, उनमें समन्वय स्थापित करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और यह काम तेजी से किया जा रहा है. डीसी ने स्पष्ट किया कि 30 मई तक सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. जून महीने में डीजीसीए के निरीक्षण के दौरान लाइसेंस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए बोकारो स्टील और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू भी किया जाएगा.