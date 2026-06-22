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MOCK DRILL: झालावाड़ में 'टेरर अटैक' की खबर से प्रशासन के उड़े 'होश', बच्चों को 'बंधक' बनाया...चार 'आतंकी' ढेर और एक को जिंदा पकड़ा

झालावाड़: खेल संकुल में सोमवार को पांच 'आतंकियों' के घुसने और बच्चों को 'बंधक' बनाने की खबर से जिला प्रशासन के 'होश' उड़ गए. आनन फानन में जिला एवं पुलिस प्रशासन के वाहन घटनास्थल पहुंचे. जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को भी सूचना दी. इसके बाद ऑपरेशन क्लिप स्वीप शुरू किया गया. खेल संकुल स्थित क्रिकेट ग्राउंड की पवेलियन में छुपे 'आतंकियों' की पुलिस के विशेष कमांडो दस्ते ने घेराबंदी की. पहले 'आतंकियों' से बच्चों को छोड़ने की अपील की. जब 'आतंकियों' ने बात नहीं मानी तो कमांडो ने कार्रवाई की. इस बीच प्रशासन के घटना को मॉक ड्रिल बताने से कमांडो ने राहत की सांस ली. कार्रवाई में चार 'आतंकियों' को मौके पर ढेर कर दिया गया, जबकि एक 'आतंकी' को जिंदा पकड़ा. यह यहां सोमवार को हुए मॉक ड्रिल का नजारा था.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि केंद्र व राज्य सरकारों से मिले निर्देश के बाद समय-समय पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था परखने को ऐसी मॉक ड्रिल की जाती रही है. सोमवार को खेल संकुल की पवेलियन में पांच 'आतंकियों' के कुछ बच्चों को 'बंधक' बनाने की खबर प्रसारित की. इसके बाद कंट्रोल रूम से सभी विभागों को अलर्ट भेजा.

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