श्रावणी मेला 2026 को लेकर देवघर जिला प्रशासन की हाई लेवल मीटिंग, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
देवघर श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने बैठक की.
Published : April 11, 2026 at 4:59 PM IST
देवघर: जिला प्रशासन ने 2026 के श्रावणी मेले की तैयारी शुरू कर दी है. शनिवार को संथाल के कमिश्नर संजय कुमार ने देवघर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की.
बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि श्रावणी मेला अभी तीन से चार महीने दूर है. हालांकि, श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को आसान बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है.
बैठक के दौरान उन्होंने साफ किया कि इस साल के मेले के दौरान श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा. कमिश्नर ने कहा कि 2026 के श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए लाइनों को आरामदायक और आसान बनाने पर विचार किया गया.
बैठक में मौजूद देवघर के डीसी नमन प्रियश लकड़ा ने कहा कि इस साल श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का फेस डिटेक्शन और हेड काउंट किया जाएगा. इससे श्रद्धालुओं की सही गिनती और उनकी लोकेशन ट्रेसिंग हो सकेगी.
उन्होंने कहा कि श्रावणी मेले के दौरान बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से अक्सर श्रद्धालु अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं. इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भक्तों की गिनती और पहचान की जाएगी.
बैठक में संबंधित अधिकारियों को श्रावणी मेले के लिए कंट्रोल रूम, खोया-पाया केंद्र और दूसरे सभी इंतजामों को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए गए.
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