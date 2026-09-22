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शहीद की मां को जमीन दिलाने के लिए नियम तलाश रहा जिला प्रशासन!

जमीन के लिए मां सरकारी दफ्तरों की चक्कर लगा-लगा कर थक चुकी है. हालांकि, अब इस मामले में लखनऊ जिला प्रशासन ने नए सिरे से प्रयास शुरू कर दिए हैं. प्रशासन यह तलाश रहा है कि मौजूदा नियमों के तहत शहीद के परिवार को जमीन किस प्रावधान के तहत दी जा सकती है. साथ ही नगर निगम से भी जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत कर रही है. इस संबंध में लखनऊ डीएम विशाख जी अय्यर ने ईटीवी को बताया कि नियमों में शहीद के परिजनों के लिए 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और एक स्मारक का नाम शहीद के नाम पर किए जाने का प्रावधान है. लेकिन परिवार लगातार जमीन की मांग कर रहा है और जमीन देने के लिए मौजूदा नियमों में साफ प्रावधान नहीं है.



एडीएम प्रशासन प्रदीप वर्मा ने बताया कि परिवार जिस क्षेत्र में रह रहा है, वह अब नगर निगम की क्षेत्र में आ चुका है. ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम के स्तर पर जमीन उपलब्ध कराने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं. नगर निगम से इस संबंध में बातचीत भी चल रही है. साथ ही जमीन देने के लिए कौन सा नियम लागू किया जा सकता है, इसे लेकर शासन स्तर पर भी पत्राचार किया गया है. परिवार का मूल निवास भी लखनऊ से बाहर का है, ऐसे में निवास को लेकर भी समस्याएं हो रही हैं.



एसडीएम सरोजनीनगर अभिषेक सिंह ने बताया कि सावित्री देवी पिछले तहसील दिवस पर तहसील आई थीं. उन्होंने विवेक सक्सेना की शहादत के बाद सरकार की ओर से मिलने वाली भूमि के संबंध में जानकारी दी थी. इस मामले में पत्राचार किया गया है और समस्या का समाधान कराने का प्रयास कियी जा रहा है.



बताते चले कि लखनऊ के कृष्णलोक कॉलोनी निवासी सावित्री देवी के बेटे और पूर्व सहायक कमांडेंट विवेक सक्सेना 8 जनवरी 2003 को मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे. उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था. सावित्री देवी का कहना है कि बेटे की शहादत के बाद परिवार को जमीन देने और बेटे की स्मृति में स्मारक पार्क विकसित करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन परिवार को जमीन का लाभ अभी तक नहीं मिला है.



ये मामला पहली बार चर्चा में नहीं आया है, इससे पहले भी शहीद के परिवार को जमीन देने का मुद्दा उठा था, जिसके बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन लखनऊ डीएम राज शेखर ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों से आवेदन लेकर अपर जिलाधिकारी को जांच करने और जमीन तथा स्मारक की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे, लेकिन उस समय भी जमीन देने के नियमों के अभाव में शहीद के परिवार को जमीन नहीं मिल सकी थी.



सावित्री देवी का कहना है कि जमीन के लिए परिवार लगातार अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है. कई बार आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. हाल ही में वह संपूर्ण समाधान दिवस में सरोजनीनगर तहसील पहुंचीं थी.



जमीन देने के लंबे इंतजार से परेशान सावित्री देवी शौर्य चक्र, राष्ट्रपति पुलिस पदक और बेटे के नाम पर मिली सम्मान राशि वापस करने की बात कह रही है. उनका कहना है कि 80 साल की उम्र में अब उनके लिए लगातार तहसील और दूसरे सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाना संभव नहीं है.

परिवार पहले भी इस मामले को लेकर अधिकारियों से शिकायत करता रहा है. परिवार का कहना है कि शहीद की स्मृति में स्मारक के लिए जगह तो सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई, लेकिन स्मारक के निर्माण में परिवार ने अपनी तरफ से पैसा खर्च किया है.

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