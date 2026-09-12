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रांची में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई, 8 सील और 11 ध्वस्त

रांची में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई ( Etv Bharat )

रांची: राजधानी रांची में अवैध स्टोन क्रशरों पर शनिवार को बड़ी कार्रवाई की गई है. इस दौरान 8 को सील कर दिया गया, जबकि अवैध रूप से चल रहे 11 क्रशर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया.

क्या है पूरा मामला

रांची डीसी कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार चुटूपालू और ओरमांझी प्रखंड क्षेत्र में अवैध पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन और खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देश पर गठित संयुक्त जांच दल ने इलाके में संचालित पत्थर खनन और स्टोन क्रशिंग इकाइयों का स्थल निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया.

रांची में अवैध स्टोन क्रशरों पर बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

इस दौरान कुल 19 स्टोन क्रशिंग इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई. जांच के दौरान 8 स्टोन क्रशरों का Consent to Operate (CTO) लैप्स पाया गया. इसके बाद इन सभी क्रशरों को सील कर दिया गया. वहीं नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से संचालित पाई गईं 11 स्टोन क्रशिंग इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया.

खनन पट्टे से लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति तक की जांच

संयुक्त जांच टीम ने कार्रवाई से पहले संबंधित स्टोन क्रशिंग और खनन इकाइयों के दस्तावेजों की जांच की. इसमें स्वीकृत खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति, पर्यावरणीय स्वीकृति, Consent to Establish (CTE), Consent to Operate (CTO) समेत अन्य जरूरी वैधानिक अनुमतियों की स्थिति देखी गई. इसके अलावा क्रशरों के CTO की वैधता, उसमें निर्धारित शर्तों का पालन, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े प्रावधान और जहां आवश्यक था, वहां SEIAA की ओर से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित दस्तावेजों का भी सत्यापन किया गया.