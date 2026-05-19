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धनबाद में 43 कर्मियों का तबादला, संविदाकर्मियों को वित्तीय कार्य से दूर रखने की हिदायत

धनबादः जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 43 कर्मियों का विभिन्न विभागों में स्थानांतरण कर दिया है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. स्थानांतरित कर्मियों में 34 निम्न वर्गीय लिपिक, पांच प्रधान लिपिक, तीन उच्च वर्गीय लिपिक और एक कार्यालय अधीक्षक शामिल हैं.

उपायुक्त ने बताया कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के निर्देश और प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारियों का तबादला किया गया है, जो तीन वर्ष से अधिक समय से एक ही कार्यालय में कार्यरत थे.

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन लिपिकों और प्रधान लिपिकों के पास विपत्र (बिल) संबंधी कार्यभार है और जिनका कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक हो चुका है, वे तत्काल यह जिम्मेदारी अन्य कर्मचारियों को सौंप दें. साथ ही यह भी कहा गया है कि संविदा अथवा मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को किसी भी स्थिति में वित्तीय कार्य नहीं सौंपा जाए. उपायुक्त ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डीडीओ) को भी चेतावनी दी है कि वे अपना डिजिटल सिग्नेचर और ओटीपी किसी के साथ साझा न करें.

जारी आदेश के अनुसार, संबंधित विभागाध्यक्षों को 25 मई 2026 तक स्थानांतरित कर्मियों को कार्यमुक्त करना होगा. ऐसा नहीं किया गया तो 26 मई से उन्हें स्वतः कार्यमुक्त माना जाएगा. सभी कर्मियों को 26 मई को अपने नए कार्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा. मई माह का वेतन भी नए पदस्थापन कार्यालय से ही निर्गत किया जाएगा.