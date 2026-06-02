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गदरपुर कथित धर्मांतरण का मामला आया सामने, डीएम के आदेश पर प्रशासन जांच में जुटा, जानिए पूरा केस

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर क्षेत्र में कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न से जुड़े एक मामले ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. एक महिला की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. महिला ने आरोप लगाया है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया और शादी के बाद उसे व उसके परिवार को प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.

दरअसल, एक महिला ने कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न को लेकर जिला प्रशासन को शिकायत देते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं. महिला का कहना है कि उसका धर्म परिवर्तन कराया गया था और इसके बाद उसकी शादी कराई गई. पीड़िता के अनुसार, विवाह के बाद उसे ससुराल पक्ष की ओर से लगातार मानसिक और सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा.

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके परिजनों पर भी धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया. शिकायत में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करने और उन पर दबाव डालने का प्रयास किया गया. इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल मामले की जांच शुरू कर दी है.

जिलाधिकारी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया. इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्र और गदरपुर की उपजिलाधिकारी रिचा सिंह प्रशासनिक टीम के साथ पीड़िता के घर पहुंचे. अधिकारियों ने पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर उनका पक्ष सुना व मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाईं.